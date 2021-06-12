ARAŞTIRMA: Sosyal medya şikayetleri yüzde 262 arttı

Şikayetvar, toplumsal medya platformlarıyla ilgili en çok şikayet edilen mevzuları derledi. Datalara nazaran toplumsal medya kullanıcıları en çok hesaplarına giriş yaparken sorun yaşıyor. Hesapların çalınması, düzmece hesapların kapatılmaması öne çıkan öteki şikayet mevzuları olurken toplumsal medya platformları hakkında yapılan şikayetler yüzde 262 arttı. En çok şikayet edilen uygulamaysa Discord oldu.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte toplumsal medya uygulamaları omurlarımızın vazgeçilmezleri ortasında yer aldı. We Are Social’ın Digital 2021 raporuna nazaran, Türkiye bir günde ortalama 7 saat 29 dakikayı internette geçiriyor. 16–64 yaş kullanıcılar için günlük ortalama toplumsal medya kullanımındaysa Türkiye 2 saat 57 dakika ile dünya ortalamasının üzerinde yer alıyor. Daha çok haberlerden, etkinliklerden ve olaylardan haberdar olma motivasyonuyla kullanılan toplumsal medyanın kullanım oranı her geçen gün artıyor, hayatlarımızdaki yerleri gün geçtikçe sağlamlaşıyor. Tahlil ve karar verme aracı olan Şikayetvar kullanıcıların toplumsal medya platformlarıyla ilgili en çok şikayet edilen hususları bir ortaya getirdi.

Toplumsal medya bağlantı platformu şikayetleri yüzde 560 arttı

2020 ve 2021’in birinci dört ayını karşılaştıran Şikayetvar datalarına nazaran WhatsApp, Telegram, Signal üzere markaları kapsayan toplumsal medya bağlantı uygulamaları kategorisinde şikayet artış oranı yüzde 560’a yükseldi. Bu yükselişte WhatsApp’ın güncelleme krizinin tesiri olduğu gözlemleniyor. Bilgilere nazaran bu periyotta WhatApp şikayetleri yüzde 388 arttı.

En çok şikayet Discord’a geldi

Şikayetvar datalara nazaran toplumsal medya platformlarıyla ilgili şikayetler yüzde 262 arttı. En çok şikayet artışının yaşandığı mecraysa daha çok görüntü oyunu oynayan tüketiciler tarafından kullanılan Discord oldu (yüzde 1014). 2020-2021 (Ocak, Şubat, Mart, Nisan) devrinde yüzde 610’luk şikayet artışıyla TikTok ikinci sırada, Snapchat (yüzde 567) üçüncü sırada yer aldı. Sırasıyla Instagram, Facebook ve Twitter ise şikayet artış oranıyla öne çıkan öbür toplumsal medya mecraları oldu. Türkiye’de sıklıkla kullanılan YouTube’un şikayet artış oranıysa yüzde 102’ye yükseldi.

Şikayetvar datalarına nazaran toplumsal medya uygulamalarıyla ilgili en çok şikayet edilen hususlarsa şöyle sıralandı:

Giriş yaparken yaşanan şifre sıkıntıları,

Hesap çalınması, oburu ismine hesap açılması, düzmece hesapların kapatılmaması,

Kimlik doğrulama meseleleri,

Mail yahut doğrulama kodlarının alınamaması

Erişim manisi ve erişim kısıtlamaları,

Hesapların gerçek olmayan sebeplerle kapatılması,

Hesabın askıya alınması sonrasında erişim sağlanamaması,

Yayın ve paylaşım kısıtlamaları,

Hesaptan kazanılan paraları çekme sorunu,

Reklam ödemelerinin fazladan alınması yahut mecranın reklam vermeye kapatılması.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı