Arçelik iş birliğiyle TCL markalı akıllı telefonlarını Türkiye’de üretmeye başladı

Dünyanın en büyük tüketici elektroniği şirketlerinden birisi olan TCL, Arçelik ile gerçekleştirdiği iş birliğiyle TCL markalı akıllı telefonların üretimine başladı. Yerli üretimin başlamasıyla birlikte Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Arçelik’in Çerkezköy’de bulunan fabrikasını ziyaret etti. Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’la birlikte TCL Taşınabilir Türkiye Ülke Müdürü Serhan Tunca, Koç Holding Sağlam Tüketim Kümesi Lideri Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, Arçelik Üretim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nihat Bayız’ın yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Arçelik ve TCL yetkilileri de fabrika ziyaretinde yer aldı.

Dünyanın en süratli büyüyen tüketici elektroniği üreticilerinden biri olarak Kuzey Amerika, Latin Amerika, Avrupa, Ortadoğu, Afrika ve Asya Pasifik bölgelerindeki 160’ı aşkın ülkede eser ve tahlillerini tüketicilere ulaştıran TCL ile Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen teknoloji üreticilerinden Arçelik, TCL markalı akıllı telefonların yerli üretimine başladı.

Yerli üretim sürecini TCL ve Arçelik’in yöneticileriyle birlikte Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da yakından takip etti. Mevzuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank kanılarını şöyle söz etti. “TCL, Arçelik ile bir iş birliğine girişti ve beraberce üretim gerçekleştiriyorlar. Buranın yıllık üretim kapasitesi 450 bin telefon. Şu anda SKD sistemiyle üretim gerçekleştiriliyor ancak önümüzdeki periyotta hem CKD sistemiyle daha fazla parçayı Türkiye’ye getirip burada montajını gerçekleştirecekler hem de 2022 yılında üretim kapasitelerini 1 milyon telefona çıkarma niyetleri var.” dedi.

TCL’in ülkemizde yerli üretime başlamasıyla ilgili görüşlerini paylaşan TCL Taşınabilir Türkiye Ülke Müdürü Serhan Tunca ise şunları belirtti: “Akıllı telefon, modem, tablet ve akıllı saat üzere farklı alanlardaki eserlerimizi ülkemizdeki kullanıcılarla buluşturmanın mutluluğuna, 2019’dan bu yana yaptığımız yatırımların devamı olarak TCL markalı akıllı telefonlarımızın ülkemizde üretimine başlamanın gururu ve heyecanı eklendi. Yerli üretimle birlikte ülkemizdeki kullanıcılara artık ‘Made in Türkiye’ etiketine sahip akıllı telefonlarımızı sunmaya başlayacağız. AR-GE kabiliyeti ve üretim teknolojileri ile ülkemizin ve dünyanın önder şirketlerinden Arçelik ile yaptığımız bu kıymetli iş birliği sayesinde eser ve tahlillerimizi hem süratli hem de elverişli kurallarda tüketicilere ulaştırabileceğiz.”

Koç Holding Güçlü Tüketim Kümesi Lideri Ebiçlioğlu, TCL’nin cep telefonunda dünyanın değerli üreticilerinden olduğunu söz ederek, “Kendileriyle öncelikle Türkiye pazarı, bilahare ihracat olmak üzere iş birliği başlattık. Kendi üretim tesislerimizde TCL markalı cep telefonu üretimine başladık.” dedi.

Hibya Haber Ajansı