Arçelik’in kredi derecelendirme notu

Arçelik A.Ş’nin kredi derecelendirme notu açıklandı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, ”Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings şirketimizin ‘BB’ olan yabancı para ve TL cinsinden uzun vadeli kredi notlarını ‘BB+’ya yükseltti. ‘AAA(tur)’ olan Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notunu teyit etti. Notların görünümü durağandır. Şirketimizin ‘BB’ olan kıdemli teminatsız tahvil notunu ‘BB+’ya yükseltti. Birebir vakitte Fitch, Arçelik’in 2026 vadeli 350 milyon avro fiyatındaki yeşil tahvillerine ‘BB+’ son notu verdi.” denildi.



Hibya Haber Ajansı