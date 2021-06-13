Arda Erel’den “Konuşamadığımız ne varsa” Yakında ön siparişte

Genç muharrir Arda Erel’in tüm ön yargıları bir kenara bırakıp sevgi temelinde buluşmaya çağıran ve tüm farklılıklarla bir ortaya gelmeye davet yeni kitabı “Konuşamadığımız Ne Varsa”, İnkılâp Kitabevi etiketiyle yakında ön siparişe çıkacak.

Gençlik gücünü okurunun kısa müddette sevdiği olgun kalemine bırakan genç muharrir Arda Erel’in altıncı kitabı Konuşamadığımız Ne Varsa’nın ön siparişi yakında açılacak. Sorgulayıcı tutumu ve derin fikirlere yönelten aforizmaları ile genç yaşında uzman eserler ortaya koymayı başaran Erel’in İnkılâp Kitabevi etiketiyle yakında okurlarla buluşacak yeni kitabı; siyasi, ekonomik ya da kültürel nedenlerle birbirinden giderek uzaklaşan bir toplum içinde yarım kalan hayallerin, keşfedilemeyen benliklerin, kavuşulamayan aşkların girdabında mutsuzluğa sürüklenenleri anlatıyor.

Okurunu dört yıl ortadan sonra yine denemelerin dünyası içinde bir seyahate çıkaracak Arda Erel, okurunun alışkın olduğu usulünü yeni kitabında da sürdürmeye devam ediyor. Hayatın tüm farklılıklarını kabul eden, sevgi ve barış içinde yaşamaya hasret duyan herkesin hislerini kitabının satırlarına işleyen Erel, konuşmaktan kaçınanlara da seslenmeyi ihmal etmiyor. Toplumu var eden bir lisan ve birleştirmeyi başarabilen sözlerle vaktin kaydını tutan genç müellif, “Bugün, tam da artık, sorular sormaya, konuşmadıklarımızı konuşmaya başlamalıyız…” davetini yapıyor.

Arda Erel’in İnkılâp Kitabevi etiketiyle yakında ön siparişte olacak yeni kitabı, tüm İnkılâp Kitabevi mağazaları ve inkilap.com ile kitap satan her yerden alınabilecek.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı