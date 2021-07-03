Arena Bilgisayar’da bedelsiz sermaye artırımı

Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş, bedelsiz sermaye artırımına ait bilgilendirme yaptı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şun bilgiler verildi:

”Şirketimizin 32.000.000 TL fiyatındaki çıkarılmış sermayesinin 100.000.000 TL fiyatındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak suretiyle %212,50000 oranında ve bedelsiz olarak 2020 yılı karından ayrılan 47.020.037,43 TL fevkalâde yedek meblağının tamamı, 2019 yılı karından ayrılan 17.069.368,56 TL fevkalâde yedek fiyatının tamamı ve 2016 yılı karından ayrılan inanılmaz yedek fiyatının 3.910.594,01 TL’lik kısmı kullanılarak toplamda 68.000.000 TL artırılarak 100.000.000 TL’ye çıkarılması münasebetiyle ihraç edilecek 68.000.000 TL nominal kıymetli hisselere ait onaylı ihraç dokümanı ile onaylı temel kontrat tadil metni Sermaye Piyasası Şurası’nın 21.06.2021 tarih ve E-29833736 sayılı yazısı ile tarafımıza iletilmiştir.”

Hibya Haber Ajansı