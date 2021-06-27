Arena Bilgisayar’ın bedelsiz sermaye artırımına SPK onayı

Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin bedelsiz sermaye artırımına ait başvurusu SPK tarafından onaylandı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, şunlar tabir edildi:

”Şirketimizin 32.000.000 TL fiyatındaki çıkarılmış sermayesinin 100.000.000 TL fiyatındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak suretiyle %212,50000 oranında ve bedelsiz olarak ve 2020 yılı karından ayrılan 47.020.037,43 TL harikulâde yedek fiyatının tamamı, 2019 yılı karından ayrılan 17.069.368,56 TL harika yedek fiyatının tamamı ve 2016 yılı karından ayrılan fevkalâde yedek fiyatının 3.910.594,01 TL’lik kısmı kullanılarak toplamda 68.000.000 TL artırılarak 100.000.000 TL’ye çıkarılmasına karar verilmişti. Bu kapsamda bedelsiz sermaye artırımına ait ihraç evrakının onaylanması ve temel kontratın kayıtlı sermaye başlıklı 6. hususunun tadil tasarısına uygun olarak değiştirilmesi hedefiyle SPK’ya yapılan müracaatın onaylandığı SPK’nın 17.06.2021 tarih ve 2021/30 sayılı bülteninden öğrenilmiştir.”

Hibya Haber Ajansı