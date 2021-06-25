Aret Kıllıoğlu: “Bu topraklardan çıkmış en büyük siber güvenlik markası olmak, en önemli hedefimiz

Türkiye’nin birinci siber güvenlik bütünleşmesiyle doğan Cyberwise markasının, son bir yıl içinde hayata geçirdiği şirket birleşmeleri, bölgesel ve küresel liderlik gayeleri, düzenlenen basın toplantısında değerlendirildi. Cyberwise Genel Müdürü Aret Kıllıoğlu konut sahipliğinde dijital olarak düzenlenen basın toplantısına Cyberwise İdare Konseyi Başkanı Faruk Eczacıbaşı ve Taxim Capital Kurucu ve Yönetici Ortağı Selahattin Zoralioğlu katıldı. Toplantıda, Cyberwise’ın büyüme amacındaki yeni odak noktalarının, Avrupa ve Orta Doğu’da bulunan iştirakleri olduğu vurgulandı.

Siber güvenlik kesiminin iki öncü firması Biznet ve Securrent ile özel sermayeli fon idare şirketi Taxim Capital’in iştirak yapısına dahil olduğu bir birleşmeyle doğan, Türkiye’nin başkan siber güvenlik firması Cyberwise; Şubat 2021 tarihinde dalın en kıymetli oyuncularından Innovera’yı da bünyesine katarak, küresel bir güç olma yolunda da emin adımlarla ilerliyor.

Cyberwise, son bir yılda gerçekleştirdiği siber güvenlik bölümünün en kıymetli birleşmeleriyle, hem Türkiye’de hem de küresel alanda, milletlerarası standartlarda uçtan uca siber güvenlik tahlilleri sunmanın yanı sıra; daima hale getirdiği yetenek ve insan kaynakları kapasitesi artışıyla, bölgesel liderlik ve sürdürülebilir büyüme maksatlarına emin adımlarla ilerliyor.

Cyberwise’ın dala paha katma ve küresel bir güç olma seyahati Cyberwise Genel Müdürü Aret Kıllıoğlu konut sahipliğinde, dijital ortamda gerçekleştirilen basın toplantısında değerlendirildi. Toplantıda; Türkiye’de siber güvenlik bölümünün en büyük şirket birleşmeleriyle doğan Cyberwise’ın bölüme kattığı kıymet, Cyberwise İdare Heyeti Lideri Faruk Eczacıbaşı ve Taxim Capital Kurucu ve Yönetici Ortağı Selahattin Zoralioğlu iştirakiyle ele alındı.

“Türkiye’de bölgesel çapta ve güçte bir siber güvenlik yapılanması: Cyberwise”

Basın toplantısında yaptığı konuşmada toplamda 42 milyon dolarlık ciro ile Türkiye’de bölgesel çapta ve güçte bir yapı ortaya çıkardıklarını belirten Cyberwise Genel Müdürü Aret Kıllıoğlu, kelamlarına şöyle devam etti: “Cyberwise olarak 2020 yılı ciromuz, Türkiye’de24 milyon dolar, Hollanda ve Dubai ofislerimizde toplam 2.5 milyon dolar olmak üzere; genel toplamda yaklaşık 26.5 milyon dolardı. Innovera’nın da Cyberwise’a katılmasıyla birlikte, şu anda toplamda 42 milyon dolarlık ciro ve 250 yeteneği istihdam eden bir yapıya ulaştık. Yalnızca Türkiye’de değil, Avrupa dahil tüm bölgeyi kapsayacak nitelikte güçlü bir yapılanma ortaya çıkarmaktan gururluyuz.”

Aret Kıllıoğlu: “Bu topraklardan çıkmış en büyük siber güvenlik markası olmak, en kıymetli amacımız …”

Yalnızca finansal olarak değil, müşteri ve çeşitlenen eser portföyü, gerçekleştirilen ihracat, AR-GE/ÜR-GE çalışmaları ve yaratılan istihdamla da, kesime katma kıymet sağladıklarını vurgulayan Kıllıoğlu; “KOBİ’lerden holdinglere her müşteri segmentine siber güvenlik hizmeti sağlama kapasitesine sahip bir yapılanma olarak, Yönetilen Güvenlik Hizmetlerimiz çerçevesinde farklı ölçeklerdeki kurumlara, İstanbul’da ve Ankara’da olmak üzere iki adet Siber Güvenlik Operasyon Merkezi (SOC) ile hizmet veriyoruz. Bu paralelde Türkiye içindeki hizmet alanımızı genişletmek için de yakın vakitte İzmir bölge ofisimizi kurduk. Yerli bir marka olarak ulusal siber güvenliğimize hizmet edecek özgün eserlerimizi geliştiriyor ve yatırımlarımıza da bu tarafta devam ediyoruz. Bu eserlerden Zafiyet ve Risk İdare Platformumuz Bizzy, kamu ve özel dalda birçok kurum tarafından kullanılıyor. Ulusal siber güvenliğimizi yerli eserler ile destekleme adımlarının yanı sıra milletlerarası standartlarda geliştirdiğimiz bu teknolojilerin küresel siber güvenlik pazarında da rekabetçi eserler ortasında yer alması için çalışıyoruz.Geldiğimiz noktada artık en kıymetli amacımız, istihdamımızı, var olan Avrupa ve Orta Doğu ülkelerindeki başarılarımızı artırmak ve BDT (Bağımsız Devletler Topluluğu) ülkelerine açılmaktır. Avrupa’da dünyanın en değerli siber güvenlik pazarlarından İngiltere, Orta Doğu Bölgesi’nde ise Suudi Arabistan öncelikli olmak üzere inorganik büyüme faaliyetlerimiz için adımlar atıyoruz. Türkiye’den doğmuş glokal bir marka olarak bu ülkenin genç yeteneklerinin gelişimini küresel çapta da desteklemek emeliyle, yurt dışı ofislerimizde de imkanlar sunuyoruz. Finansal karın ötesinde, bu topraklardan çıkmış en büyük siber güvenlik firması olmak bizim en değerli karımız olacaktır.” formunda kelamlarını tamamladı.

Faruk Eczacıbaşı: “Siber güvenlik dalı istikrarlı bir formda gelişecek zira dijital kabahatler gitgide daha gelişmiş ve karmaşık hale geliyor.”

Konuşmasında, cürmün ve çeşitlerinin dünyanın hiçbir yerinde azalmadığını vurgulayan Cyberwise İdare Konseyi Lideri Faruk Eczacıbaşı; “Hatta gitgide daha karmaşık hale gelmeye başladı. Siber güvenliğin çok büyük ve çok kıymetli bir geleceği olduğunu düşünüyorum.” dedi.

Selahattin Zoralioğlu “Siber güvenlik bölümünde önemli büyüme potansiyeli görüyoruz”

Özel sermaye fonu olarak siber güvenlik kesiminde yatırım yapma kararının ardındaki nedenleri açıklayan Taxim Capital Kurucu ve Yönetici Ortağı Selahattin Zoralioğlu ise şunları söyledi: “Taxim Capital olarak büyüme odaklı bir fonuz. Önemli büyümenin olduğu, o fırsatı görebildiğimiz alanlara yatırım yapmak istiyoruz. Siber güvenlik de bu alanlardan biriydi. Katma paha zincirinde bir yanda üreticiler; yani eser geliştiriciler, teknoloji sağlayıcılar var. Başka yanda ise, Türkiye üzere ülkelerde pazara girişi sağlayan eser ve teknolojilerin pazarlamasında ve satışında takviye sağlayan distribütörler ve ortalarında Cyberwise’ın da olduğu müşterilerin iş ortağı olan entegratörler bulunuyor. Süratli büyüme potansiyelinin yanı sıra, çok fragmente, çok fazla küçük oyuncunun bulunduğu siber güvenlik dalında bir konsolidasyonla yalnızca Türkiye’de değil, Doğu Avrupa dahil tüm bölgede önemli bir büyüklüğe ulaşabileceğimizi ve siber güvenlik alanında kıymetli bir kıymet yaratabileceğimizi fark ettik. Böylelikle Cyberwise markasının bir modülü olduk. Siber güvenlik alanına yatırım yapmış olmaktan hayli mutluyuz.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı