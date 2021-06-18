Aretha İlk Bölümüyle National Geographic Ekranlarında

Tüm dünyada “Soul Müziğin Kraliçesi” olarak tanınan Aretha Franklin’in hayatını husus alan “Deha: Aretha” 20 Haziran’dan itibaren her pazar akşamı saat 20.00’de National Geographic ekranlarında izleyicilerle buluşuyor.

Evvelki dönemlerde Oscar, Altın Küre ve Emmy ödüllü oyuncu Geoffrey Rush’ın gelmiş geçmiş en büyük dahilerden Albert Einstein’ı, ünlü oyuncu Antonio Banderas’ın ise 20. yüzyılın en tartışmalı sanatkarı Pablo Picasso’yu canlandırdığı; National Geographic ekranlarının Emmy ödüllü serisi “Deha” yeni dönemiyle National Geographic ekranlarına geliyor. Mesleği boyunca dünya çapında satılan 75 milyondan fazla plakla tüm vakitlerin en çok dinlenen sanatkarlarından biri olan müziğin efsane ismi Aretha Franklin’in eşsiz mesleğini ve hayatını bahis alan “Deha: Aretha” 20 Haziran’dan itibaren her pazar akşamı saat 20.00’de National Geographic ekranlarında.

Yapımcılığını Oscar ödüllü Ron Howard ve Brian Grazer’in üstlendiği üretimde, ünlü müzisyene son yıllarda rol aldığı üretimlerdeki performansıyla dikkat çekerek Oscar, Altın Küre ve BAFTA olmak üzere pek çok mükafata aday gösterilen Cynthia Erivo hayat veriyor.

Bilimin, keşfin ve öykü anlatımının gücüne inanarak 130 yılı aşkın bir müddettir dünyanın en muteber markalarından biri olmayı sürdüren National Geographic’in birbirinden savlı üretimlerini Digiturk, D-Smart, KabloTV, Tivibu, TV+ ve Vodafone TV platformlarından izleyebilirsiniz.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı