Arjen Evertse, Mimaki EMEA Satıştan Sorumlu Genel Müdürü olarak atandı

Mimaki Eurasia Genel Müdürü Arjen Evertse, mesleğinde kıymetli bir dönüm noktasına ulaştı. Evertse, mevcut vazifesinin yanı sıra Mimaki Europe (EMEA) Satıştan Sorumlu Genel Müdürü olarak çalışmaya başlayacak.

Geniş format inkjet baskı makineleri ve kesim plotterlarının başkan markası Mimaki, bugün yaptığı bir açıklamayla, 1 Eylül 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Arjen Evertse’nin Mimaki Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) Satıştan Sorumlu Genel Müdürü olarak atandığını duyurdu. Mimaki teknolojilerinin Avrasya bölgesinde benimsenmesini desteklemek için Mimaki Eurasia’nın kuruluş sürecini yöneten Evertse, artan bu sorumluluk ve heyecan verici yeni vazifeyle 12 yıllık başarılı Mimaki mesleğinde kıymetli bir adım attı.

Evertse; “Farklı departmanlarda çalışmak ve Mimaki içinde farklı rollerde tecrübe kazanmak, Mimaki tahlillerinin sunduğu kalite ve imkanlar hakkında bana gerçek bir fikir verdi” dedi. Evertse kelamlarını şöyle sürdürdü; “Yıllar geçtikçe, Mimaki’nin teknolojisini geliştirmeye ve pazara en öncü tahlilleri sunmaya devam etme kararlılığına şahit oldum. İşte bu daima inovasyon, Mimaki müşterilerini her vakit desteklemenin yanı sıra, bana ilham veriyor, gayelerime ulaşmak için şirkete bağlılığımı ve motivasyonumu artırıyor. Bu yeni rol, Mimaki öykümün bir sonraki, heyecan verici evresi ve misyona başlamak için sabırsızlanıyorum.”

Evertse yeni vazifesini Ronald van den Broek’dan devralacak. van den Broek önümüzdeki devirde, Mimaki müşterisi ve 3D baskı uzmanı Marketiger’ın şirket ortağı olarak çalışmalarını sürdürecek.

“Mimaki denilince akla Arjen’in ve benim yüzüm geliyor! İkimiz de şirketteki kapsamlı ve heyecan verici kariyerlerimizden keyif aldık” diyen van den Broek, şunları lisana getirdi; “Bu nedenle, yeni bir başlangıç kararıma karşın, Mimaki teknolojisine bizim kadar bağlı olan bir işletmede vazifeye başlıyor olmam şaşırtan olmayacak. Arjen’in EMEA Satıştan Sorumlu Genel Müdürü olarak vazifemi devralacak en âlâ kişi olduğuna nitekim inanıyorum ve yeni rolümde onunla ve grubun geri kalanıyla hala çalışabilecek olmaktan inanılmaz derecede mutluyum. Onlar için her şeyin en düzgününü temenni ediyorum!”

Arjen Evertse, EMEA’daki yeni vazifesinin yanı sıra, Mimaki Eurasia Genel Müdürü olarak Türkiye pazarındaki çalışmalarına tıpkı güç ve inançla devam edecek.

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