“Arkadaşıma diye çıkıp yarışmaya geldim!”

Pelin Çift’in sunduğu TRT 1’in sevilen yerli bilgi yarışı “3 TE 3” yeni dönemde izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Formatı ve dekoru yenilenen yarış programında gazetecilik alanında doktora öğrencisi olan yarışmacı Dilan Korkmaz, kimseye haber vermeden arkadaşına diye konutundan çıkıp yarışa geldiğini belirtti.

Yarışmacı, 15.000 lira bedelindeki üçlemenin birinci sorusunda; “Sözlerle biçim oluşturmaya yahut yazının görsel biçimlerle düzenlenmesine ne isim verilir?” sorusu ile karşılaşarak Prof. Dr. Tufan Gündüz’den bir şıkkı elemesini istedi. Prof. Dr. Tufan Gündüz, “Benden yardım istendikten sonra sonuna kadar yardım etmeye hazırım.” tabirlerini kullanarak “serigrafi” şıkkını eledi. Korkmaz, “Talih cesurlara yardım eder” diyerek “kaligram” şıkını seçti. Pelin Çift ise yarışmacıya yönelerek “Bu kelamı Araplar da kullanır. Hatta onlar hayat cesurlarındır.” formunda söz ederler dedi.

Korkmaz, tarih sahnesi sorusunda “Selçuklular periyodunda Kırşehir buyrukluğu de yapmış olan Türk devlet adamı Caca Bey” ile karşılaşarak soruya hakikat karşılık verdi.

Akabinde Pelin Çift, Caca Bey’i en son nerede duymuş olabileceğinizi hatırlatayım size” diyerek Cumhurbaşkanımızın, astronot yahut kozmonot yerine Türkçe bir isim bulunması davetine Sayın Devlet Bahçeli’nin “Caca Bey” önerisi ile karşılık verdiğini belirtti.

Korkmaz, 50.000 lira pahasındaki “cesaret madalyalı” canlı sorusu ile karşılaşarak yanlışsız karşılık olan “fare” şıkkını seçti. Akabinde “Hayatın cilvesidir, helal olsun fareye!” tabirlerini kullanmasıyla stüdyoda eğlenceli dakikalar yaşandı.

50 bin liralık üçlemeden sonra Pelin Çift’in, “Tamam mı, devam mı?” sorusuna yarışmacının yanıtı “tamam” oldu. Kazandığı meblağ ile ailesinin mesken almasına katkıda bulunmak istediğini belirten Korkmaz, 50.000 liralık mükafatla uğurlandı.

“Hafızamızı canlı tutmalıyız!”

Sıhhat İdaresi Ana Bilim Dalı’nda doktora öğrencisi olan yarışmacı Meral Timurtaş, konutta müsabakayı izlerken 50.000 liralık üçlemeye kadar geldiğini belirterek yarışa başladı.

15.000 lira kıymetindeki “Fransa’nın 8 Mayıs 1945’de Cezayir’de yaptığı katliam hangi isimle anılmaktadır?” sorusu ile karşılaşan yarışmacı son üç saniye kala kırmızı butona basarak müsabakayı sonlandırdı.

“Şaşırtmacalı bir soru zannettim keşke karşılık verseydim” sözlerini kullanan yarışmacının akabinde Prof. Dr. Tufan Gündüz, “3’te 3 Bilgi Yarışması’nın en hoş taraflarından birinin de İslam dünyasının yeni hususlarına ve aktörlerine dikkat çekmesi” olduğunu vurguladı. “Burada bulunan üç şıkkın üçü de Müslümanların dünyanın gözü önünde nasıl katliama uğradığını gösteren şıklardır.” tabirlerini kullanarak hakikat karşılık olan Sétif ve Guelma katliamı ile ilgili ayrıntılı açıklamalarda bulundu. Gündüz, tıpkı vakitte lisan ve kültür katliamı da gerçekleştiğini vurgulayarak Fransızların, Cezayir Katliamı’nın utancını hiçbir vakit açıkça itiraf edemediklerini belirtti. Akabinde Pelin Çift, “Bizim de hafızamızı canlı tutmamız gerekiyor ki kanlı geçmişini unutan ülkelere bunu hatırlatalım.” tabirlerini kullandı. Timurtaş, son üçlemeden kazandığı meblağın yarısı olan 2.500 liralık mükafatla yarışa veda etti.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı