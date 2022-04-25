Arpaçsakarlar Orta Okulunda 23 Nisan Coşkusu

Tüm Türkiye’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 102. yıldönümünü büyük bir heyecan ve coşku ile kutlandı.

Mersin Toroslar ilçesine bağlı Arpaçsakarlar Şehit Durmuş Tek Orta Okulunda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Şenlikleri kapsamında düzenlenen programda Öğrenciler ve veiler Coşku dolu anlara eşlik ettiler.

Etkinliklerde, çeşitli spor dallarından oluşan yarışmalar düzenlenirken, Müzik ile coşan öğrenciler ve veliler söylenen şarkılara eşlik etti. Şenliklerin son bölümünde Mersin Silifke yöresine özel geleneksel kıyafet ile Öğretmen Funda tokucu ve Fatma Danacı’nın çalışmaları ile sahne alan öğrenciler coşku dolu anlar yaşadı. Yapılan Spor müsabakalarında başarı gösteren öğrencilere Okul Müdürü Hayrettin Doğan teşekkür belgesi verdi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı