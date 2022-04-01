Artık Kemer’in Sanat ve Eğitim Merkezi var

Kemer Belediyesinin yer tahsisi ile Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından yaptırılan Sanat ve Eğitim Merkezi, düzenlenen açılış töreni ile açıldı.

Yeni Mahallede 345 ada 2 parseldeki bin 11 metrekarelik alana kısa sürede yapılan ATSO Sanat ve Eğitim Merkezinde, müzik, koro, halk oyunları, dil kursları, kültürel ve sanatsal etkinler yapılabilecek.

Açılış törenine, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, ATSO Başkanı Davut Çetin, CHP Antalya Milletvekilleri Aydın Özer ile Cavit Arı, İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, CHP Antalya İl Başkanı Nuri Cengiz, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Kemer Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ramazan Ergel, Kemer Emniyet Müdürü Deniz Yılmaz, Kemer Belediye Başkan Yardımcıları Emin Gül, Baki Yalın, Gülsüm Bal, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, ATSO Yönetim Kurulu Üyeleri, Kemer Belediyesi meclis üyeleri Mustafa Tıraş, Recep Yılmaz, Cumali Afşin, Mustafa Bilici, Özcan Çeliktaş, Semih Top, Semih Özdemir, Emrah Ayhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan açılış töreni, konuşmalarla devam etti.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı konuşmasında, ATSO Sanat ve Eğitim Merkezinin yapımında emeği geçen Kemer Belediyesi meclis üyeleri ve ATSO Başkanı Davut Çetin’e teşekkür etti.

Eğitimin kendileri için çok önemli olduğuna vurgu yapan Belediye Başkanı Topaloğlu, eğitimin olmadığı bir yerde hiçbir şeyin olmayacağını ifade etti.

Başkan Topaloğlu, Kemer’in ihtiyacı olan sanat merkezini açmaktan dolayı mutluluk duyduklarını anlatarak, “Sanat ve eğitim merkezimizi ATSO yaptı. Bundan sonra tüm işler bizde. Bu bina Kemer halkına hizmet verecek. Eğitimde sınır tanımayan bir Kemer Belediyesi var. Aramızda Arslanbucak mahallesinde anaokul yaptıran Orduvar Akman da var. Kendisine ayrıca teşekkür ediyorum.” dedi.

“Eğitim varsa gelecek var” sloganıyla yola çıktıklarını aktaran Topaloğlu, “Ana sınıfından 8’nci sınıfa kadar okuyan 6 bin 500 öğrenciye ücretsiz kırtasiye malzemelerini veriyoruz. Bin 500 lise öğrencisini 66 tane C plakalı araç taşıyor. Paralarını belediye olarak biz ödüyoruz. Ahmet Erkal Destek Eğitim Kurs Merkezinde üniversiteye hazırlanan öğrencilere ücretsiz kurs imkanı sağlıyoruz. Şu anda 300 öğrencimiz var. Turizmcilerin de desteği ile 572 üniversite öğrencisine ayda 500 lira eğitim desteği sağlıyoruz. Beraber olduğumuz müddetçe çözemeyeceğimiz hiçbir şey yok. İnşallah Rusya-Ukrayna savaşı biter ve eski günlerimize döneriz.” diye konuştu.

ATSO Başkanı Davut Çetin ise ATSO olarak yıllardır Kemer’e nasıl bir yatırım yaparız diye düşündüklerini ve Başkan Topaloğlu ile yaptıkları görüşmeler neticesinde sanat ve eğitim merkezi yaptırmaya karar kıldıklarını kaydetti.

Yer tahsisini sağlayan Kemer Belediye Başkanı Topaloğlu’na teşekkür eden Çetin, sanat ve eğitim merkezinin Kemer’in kültürü, sanatı ve turizmine büyük katkı sağlayacağını anlattı.

Çetin, Kemer’in 2019’da 2,5 milyon turist ağırlayan bir ilçe olduğuna değinerek, “Kemer’in önemi bizim için çok büyük. Kemer bizim gurur kaynağımızdır. Yaptığımız bu bina, ATSO’nun kuruluşunun 140. yıl dönümünde kök ödüllerine ithafen yapıldı. Yapmış olduğumuz sanat ve eğitim merkezi sosyal sorumluluk projesidir. Bu tip projeleri yapmaya devam edeceğiz. Kültür ve sanatı turizme entegre edersek turizm sektörünü geliştirmiş oluruz. Kemer’e böyle biz hizmet verdiğimiz için gurur duyuyorum. Bu projeye destek veren Necati Topaloğlu başkanıma ve belediye meclis üyelerine çok teşekkür ediyorum. Kemer’e hayırlı uğurlu olsun.” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir de yapılan projenin çok güzel olduğunu belirterek, Kemer’e hayırlı olmasını temenni etti.

Konuşmaların ardından yapılan protokolle, ATSO Sanat ve Eğitim Merkezi, Kemer Belediyesine devredildi.

Devir işlemlerinin ardından yapılan dua ile açılış kurdelesi kesildi. Başkan Topaloğlu, ATSO Başkanı Çetin’e emeklerinden dolayı bir plaket verdi.

Başkan Topaloğlu, ATSO Başkanı Çetin ve protokol üyeleri, daha sonra merkezin içerisini gezerek bilgi aldı.

Merkezde, Kemer Belediyesi Gençlik Orkestrası Şefi Furkan Üstündağ, protokole merkez hakkında bilgiler verdikten sonra küçük bir konser verdi.

Açılış töreni, halk oyunları gösterilerinin ardından hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı