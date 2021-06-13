Arzum’un Dijital Promotör uygulamasına Perakende Güneşi ödülü

Arzum’un, alanda tüketicinin hayatını kolaylaştıran Dijital Promotör uygulaması, perakende dalının en itibarı ödüllerinden biri olarak kabul edilen Perakende Güneşi Ödülleri’nde ‘Pandemi Periyodu Muvaffakiyet Ödülü’ne layık görüldü.

Türkiye’nin önde gelen elektrikli konut aletleri markası Arzum, ‘Perakende Güneşi Ödülleri’nde ‘Pandemi Devri Muvaffakiyet Ödülü’ne layık görüldü. Perakende kesiminin en itibarlı tertiplerinden biri olarak kabul edilen Perakende Güneşi Ödülleri’nde Arzum, ‘Dijital Promotör’ projesiyle mükafata hak kazandı. Her yıl başarılı ve özgün çalışmalarıyla dalın gelişimine katkıda bulunan kişi ve kurumların ödüllendirildiği Perakende Güneşi Mükafatları merasiminde ‘Pandemi Devri Muvaffakiyet Ödülü’nü Arzum Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serhan Giray aldı.

“Dijital Promotör Türkiye’de bir ilk”

İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşen merasimde konuşan Serhan Giray, pandemi devrinde dijitalleşmenin her alanda olduğu üzere satışta da odaklanılması gereken bir husus olduğunu belirtti. “Biz de Arzum olarak bu alanda kendimizi geliştiriyor ve yatırımlarımıza sürat kesmeden devam ediyoruz” diyen Giray kelamlarını şöyle sürdürdü: “Bu periyotta satış sırasında tüketicilerin dikkati çekebilme, eserinizi kısa müddette en uygun formda aktarabilme dijitalleşmenin sağladığı en uygun avantajlardan biri. Biz de bu noktada, Türkiye’de bir birinci olan ve bize bu kıymetli mükafatı getiren ‘Dijital Promotör’ü devreye soktuk. Uygulamamızla, alanda tüketicilerimizin hayatını kolaylaştırıyoruz. Eser satışını desteklemeye yönelik geliştirdiğimiz bu dijital sistemle tüketicilerimiz, üzerinde çip takılı Arzum eserlerine dokunduğu anda ekrandaki tanıtım görüntüsü ile karşılaşıyor. Dijital Promotör uygulamamız, bilhassa pandemi sürecinde mağaza içerisinde toplumsal ara korunarak eser hakkında ayrıntılı bilgi alınmasını kolaylaştırıyor. İnovasyon ve tasarım odaklı bir şirket olarak gece gündüz çalışıyoruz. Bu uğraşlarımızın bu türlü bedelli ödüllerle taçlandırılması bizi daha da motive ediyor.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı