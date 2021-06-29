Arzum’un sponsorluğuyla 13’üncü kez gerçekleştirilen ‘2021 Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası’ sona erdi.

Arzum’un sponsorluğuyla 13’üncü kere gerçekleştirilen ‘2021 Arzum Türkiye Bayanlar Satranç Şampiyonası’ sona erdi. Nefes kesen uğraşta Ekaterina Atalık birinci oldu. Arzum İdare Şurası Üyesi Rezan Kolbaşı, “Şampiyona ile bayanlarımızın şahsî yeteneklerini keşfettiği yeni alanlar inşa ettiğimize inanıyoruz. Bu alanda bayan atlet potansiyelini artırmaya yönelik desteklediğimiz Arzum Türkiye Bayan Satranç Şampiyonası’nın gelecekte bir dünya şampiyonu çıkaracağına inancım tam” dedi.

Arzum’un 13 yıldır desteklediği Arzum Türkiye Bayanlar Satranç Şampiyonası sona erdi. Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından organize edilen şampiyonanın finalleri 12-19 Haziran tarihleri ortasında Çorum Müzesi’nde yapıldı. Geçen yılın şampiyonu ve Elo sıralamasından gelen atletlerle finale kalanlar olmak üzere toplam 32 atletin katıldığı şampiyonada Ekaterina Atalık birinci olurken Kübra Öztürk Örenli ikinci Esma Doğan Duran üçüncü oldu.

Satranç sporuna gönül vermiş bayanlar ve genç kızların yanında olmak için Türkiye Bayanlar Satranç Şampiyonası’na 2009’dan beri sponsor olan Arzum, bugüne kadar iki binin üzerinde atlete dayanak verirken, yurdun her yerinden profesyonel bayan satranç sportmen sayısının artmasına da önemli katkı sağladı. Ülkemizin en itibarlı satranç şampiyonaları ortasında yer alan Arzum Türkiye Bayanlar Şampiyonası, son yıllarda ulusal ve memleketler arası arenada dereceye girmiş atletlerle birlikte, 7’den 77’ye binlerce lisanslı bayan atletin uğraş etmek istediği bir şampiyona haline dönüştü.

“Küçük yaşlardan itibaren teşvik sağlanmalı”

Arzum İdare Heyeti Üyesi Rezan Kolbaşı, şampiyonanın final gününde tüm yarışmacıları tebrik ederek şunları söyledi: “Türkiye Bayanlar Satranç Şampiyonası’na sponsorluğumuzu 13 yıldır hiç orta vermeden sürdürüyoruz. Bayanlarımızın dokunuşuyla zenginleşecek yeni ömür alanları yaratma dileğimiz en büyük motivasyonumuz. Bu motivasyonun bir meyvesi olarak desteklediğimiz Arzum Türkiye Bayanlar Satranç Şampiyonası’yla bayanlarımızın ferdî yeteneklerini keşfettiği yeni alanlar inşa ettiğimize inanıyoruz. Satrancın bilinirliğini artırmak

için, bu sporu yapanların küçük yaşlardan itibaren teşvik edilmesi çok değerli. Bu alanda bayan sportmen potansiyelini artırmaya yönelik desteklediğimiz Arzum Türkiye Bayan Satranç Şampiyonası’nın gelecekte bir dünya şampiyonu çıkaracağına inancımın tam olduğunu da paylaşmak isterim.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı