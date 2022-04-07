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Ana Sayfa Spor 7 Nisan 2022 17 Görüntüleme

ASAT Spor U18 Futbol Takımı Antalya şampiyonu oldu

ASAT Spor U18 Futbol Takımı Antalya şampiyonu oldu

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor U18 Futbol Takımı 2021-2022 U18 Futbol Ligi’nde Antalya şampiyonu oldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor Kulübü U18 Futbol Takımı 2021-2022 sezonunda zorlu mücadelelerin ardından Antalya şampiyonluğunu elde etti. Sezona U18 2. Grup’ta başlayan ASAT Spor, grup müsabakalarında 16 maçta 13 galibiyet 1 beraberlik, 2 mağlubiyet ile grubu ikinci sırada bitirerek, play-off oynamaya hak kazandı. Play-off gruplarında Kunduspor, Antalya07 Spor, Payallar Konaklıspor, takımlarıyla zorlu mücadeleler gerçekleştiren ASAT’lı gençler 3 maç sonunda 2 galibiyet 1 beraberlik alarak Antalya şampiyonu oldu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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