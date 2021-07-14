ASCO Kongresi’nde önemli veriler paylaşıldı

Tüm dünyadan onkoloji uzmanları ve kanser tedavisi sürecine dahil olan öbür branşlardan hekimlerin katıldığı ve birtakım kanser klinik çalışmalarının birinci kere açıklandığı ASCO Kongresi bu yıl 4-8 Haziran 2021 tarihleri ortasında online olarak gerçekleştirildi. İlginin büyük olduğu kongrede, kanser tiplerinde uygulanan yenilikçi yaklaşımlar ve tedavi imkanları onkologlara sunuldu.

ASCO kongresine katılarak çalışmaları yakından takip eden Prof. Dr. Yeşim Eralp, “İleri evre küçük hücreli dışı akciğer kanserinin tedavisinde kıymetli ilerlemeler kaydedilmesine karşın hastaların büyük çoğunluğu uzun vadede hastalığa yenik düşüyorlardı. Kanseri erken denetim altına almaya yardımcı olma gayesiyle tasarlanan bir klinik çalışmanın Faz 3 sonuçlarında; immüno-onkolojik kombinasyon ve yalnızca iki kür kemoterapi ile tedavi edilen hastaların iki yıllık takibinin sonunda dört kür kemoterapiye kıyasla ilerlemesiz (progresyonsuz) ve genel sağkalım oranlarında sürdürülebilir güzelleşmeler kaydedildi. Daha kısa müddetli kemoterapi ile elde edilen bu sonuç hastalarımız ve bizler için umut vadeden, değerli bir gelişme.” dedi.

İki kür kemoterapinin yanında immüno-onkolojik kombinasyon ile tedavi edilen hastalarda iki yılın sonunda genel sağkalım açısından vefat riskinin yüzde 28 azaldığını belirten Prof. Dr. Yeşim Eralp konuyla ilgili şunları söyledi: “Sonuçları açıklanan araştırmaya nazaran immüno-onkolojik kombinasyon ile iki kür kemoterapi alan hastaların yüzde 38’inin iki yılın sonunda hayatta kaldığını gördük. Buna rağmen yalnızca kemoterapi alan hastalarda bu oran yüzde 26 olarak gözlendi. Ek takiplerle birlikte ortanca genel sağkalımın ise ikili immünoterapi kombinasyonuyla 15,8 ay; sadece kemoterapi ile de 11 ay olduğu tespit edildi.”dedi.

ASCO kongresinde bir öteki Faz 3 immüno-onkolojik kombinasyon çalışmasının dört yıllık sonuçları da iştirakçilerle paylaşıldı. Kongrede İmmüno-Onkolojik kombinasyon tedavisinin dört yıllık takibinin akabinde total sağkalımda daha uzun müddet ve etkileyici karşılıklar alındığını; yalnızca akciğer kanserinde değil pek çok farklı tümör tipinde de yararlarının sürdüğünü tabir eden Prof. Dr. Yeşim Eralp konuyla ilgili şöyle konuştu: “İlgili faz III klinik çalışma ileri evre küçük hücreli dışı akciğer kanserinde bir immünoterapi kombinasyonunun aktifliği için önemli bir delil oluşturuyor. Doktorlar olarak maksadımız, kansere bağlı ölümlerin en önemli nedeni olmaya devam eden akciğer kanserini tedavi ederken hastaların hayat mühletini uzatabilmektir. Bu bilgiler, ileri evre küçük hücreli dışı akciğer kanserini tedavi etmekte ne kadar ilerleme kaydettiğimizi gösterirken bu ikili immünoterapi kullanımının birinci basamak tedavi seçenekleri ortasındaki değerini de vurguluyor.”dedi.

Hibya Haber Ajansı