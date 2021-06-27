Aselsan’ın sözleşmesinde değişiklik

Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin kontratında değişiklik yapıldı.
Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, ”Aselsan A.Ş ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ortasında 29.12.2017 tarihinde imzalanmış olan kısa menzilli/alçak irtifa hava savunma sistemi mukavelesine ilişkin 91.939.913 avro + 1.767.865.305 TL fiyatındaki opsiyon paketi 18.06.2021 tarihinde mukavele kapsamına dahil edilmiştir. Kelam konusu opsiyona ilişkin teslimatlar 2023-2024 yıllarında gerçekleştirilecektir.” denildi.
Hibya Haber Ajansı