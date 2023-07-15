Âşık Veysel türküleriyle Gölcük'te anılacak

Kocaeli’nin Gölcük Belediyesi, Keyvansaray’da düzenleyeceği konserde; vefatının 50. yılında Türk Halk Ozanı Âşık Veysel Şatıroğlu’nu en güzel türküleriyle yâd edecek.

KOCAELİ (İGFA) – Kocaeli’nin Gölcük Belediyesi, kültür-sanat erkinlikleri kapsamında düzenlenecek konserde; Türk Halk Ozanı Âşık Veysel, vefatının 50. yılında kendi türküleri ile anılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yayınladığı genelge ile 2023 yılının “Aşık Veysel Yılı” olarak kutlanmasını vesilesiyle de düzenlenecek konserde, Veysel’in unutulmaz türküleri seslendirilecek.

VEYSEL’İN EN GÜZEL TÜRKÜLERİNİN SESLENDİRİLECEK

Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapsı’nda düzenlenecek Âşık Veysel’i Anma Konseri, 18 Temmuz Salı günü saat 20.00’de başlayacak. Şef Emrullah Erçelik yönetiminde Gölcük Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, Âşık Veysel’in en güzel türkülerinin seslendirileceği konsere tüm Gölcük halkının davetli olduğu bildirildi.

ANMA TÖRENİNE ÜCRETSİZ ULAŞIM SAĞLANACAK

Anma konserine gitmek isteyenler için Anıtpark ve Değirmendere Çınarlık Meydan’dan saat 19.00’da ücretsiz servisler kaldırılacak.

Kaynak : İGFA