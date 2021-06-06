Aşılama konusunda istediğimiz noktaya gelinceye kadar asla tedbirler aksatılmamalı.

Fitoterapist Dr. Şenol Şensoy: Aşılama konusunda istediğimiz noktaya gelinceye kadar asla önlemler aksatılmamalı.

Yaklaşık 15 aydır Covid-19 sebebi ile vakit zaman ağır kısıtlamalar, vakit zaman olağanlaşma süreçleri ile birlikte bir vakit diliminden geçtik. 1 Haziran 2021 itibariyle tekrar bir olağanlaşma süreci başlamış oldu. Bu süreçle birlikte, her ne kadar bir ekip kısıtlamalar devam etse de 65 yaş üstü aşılananlar, 18 yaş altı üzere toplumun geniş bir kitlesini oluşturan kesim sokağa çıkmakta ve toplumsallaşma konusunda bir alan oluştu. Kafeteryalar, restoranlar yani sosyalleştiğimiz alanlar için bir hürlük durumu hasıl oldu. Hasebiyle bu toplumsallaşma sürecinde bizim yine ağır bir hastalık sürecinin başlamaması, pandemi sürecinin toplumun tamamını sarmaması için bir kadro önlemlerin devam etmesinde yarar var.

Dikkat ! Her 5 Bireyden Yalnızca 1’i 2 Doz Aşı Oldu

Zira bugün baktığımızda 2 doz aşı yapılanların sayısı yaklaşık 12,5 milyon. Toplamda aşı yapılması gereken nüfus yaklaşık 65 milyon. Yani biz olması gerekenin 5,5’ta 1 üzere bir kısmını aşıladık. 80-85 üzere bir kısmı hali hazırda bağışık durumda değil. Hasebiyle kısıtlamalar konusunda kesinlikle dikkat etmek gerekiyor. Aşılama konusunda istediğimiz noktaya gelinceye kadar asla önlemler aksatılmamalı.

Aşı Olanlar Kesin Müdafaa Altında Değil !

Her ne kadar 12,5 milyon kişinin iki doz aşısı yapılmış olsa bile bu aşıların koruyuculuğu Sinovac için 80’ler civarında, diğer ülkelerde bu oran 50’lerde. Münasebetiyle aşı olanların 100 korunma altında olduğunu düşünmek gerçek olmayacaktır.

Kronik Rahatsızlıkları Olanlar Dikkat !

Önlemlere uyulması konusunda 65 yaş üstü ve kronik hastalıkları olanların hassasiyetlerine devam etmeleri gerekiyor. Bilhassa kanser, şeker ve diyabet üzere rahatsızlıkları olanların daha da dikkatli olmalarını tavsiye ederim.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı