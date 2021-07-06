Aşıların geç gelmiş olması, Can kaybını yükseltti

GÜZEL Parti Edirne Vilayet Lideri Ekrem Demir, ” Ne yazık ki pandemi süreci yeterli yönetilemedi. Aşılar geç geldi. Şayet aşılar bugünki üzere uygulanmış olsaydı, tahminen bu kadar can kaybı yaşanmamış olurdu” dedi.

YETERLİ Parti Edirne vilayet lideri Ekrem Demir, pandemi sürecinde aşı periyodunu kıymetlendirdi. Aşıların geç geldiğini ve uygulandığını söyleyen lider Demir, “Edirne Türkiye geneline baktığımız vakitte en güzel üç yahut dört vilayetten birisi. Lakin pandemi süreci yeterli yürütelebildi mi Türkiye genelinde? Katiyetle yeterli yönetilemedi. Aşılar geç geldi. Şayet aşılar bugün ki üzere uygulanmış olsaydı, gelmiş olsaydı tahminen de bugün bu kadar çok can kaybetmezdik. Şuanda aşı süreci güzel gidiyor. Keşke aşılarımız vaktinde gelmiş olsaydı, vatandaşımızı aşılayabilmiş olsaydık, bu kadar da canı kaybetmemiş olurduk. Birinci vakitler maskeyi dağıtmakta bile problemler yaşandı biliyorsunuz. Bunları unutmadık. Maske ile bir arada hem filyasyonda hem hasta olan bireylerin yakınlarını takip etme noktasında önemli problemler yaşandı. Lakin geldiğimiz noktada pandeminin hem iktisada hem de insanlarımıza çok feci halde ziyan verdiği ortada. bu vesile ile pandemi süreci düzgün yönetilemedi. Biz iktidarın eksiklerini söylemek zorundayız. Bu bir eksiklik yani aşıların vaktinde gelmeyip insanların vaktinde aşı olamaması daha fazla can kaybına sebep olmuştur” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı