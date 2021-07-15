Aşıya kadar çocuklar Covid’den korunmalı

Covid-19 teması olmuş, hastalığı belirtili yahut belirtisiz geçirmiş tüm çocuklarda MIS-C gelişme riski bulunduğunu tabir eden Medical Park Gebze Hastanesi Çocuk Kardiyolojisi Bölümü’nden Prof. Dr. Gülendam Koçak, “Genellikle hastalık 3-12 yaş ortasındaki çocuklarda (ortalama yaş 8) görülmekte lakin küçük bebeklerde ve daha büyük çocuklarda da görülebileceği bilinmektedir. Hangi çocuklarda MIS-C görülebileceği yahut hangi hastalıklara sahip çocukların risk altında olduğu şimdi bilinmemektedir” açıklamasında bulundu.

Prof. Dr. Gülendam Koçak, çocuklarda görülen MIS-C’nin az görülmesine karşın, önemli bir durum olması nedeniyle bulgularının uygun bilinmesi ve ailelerin tabiplere erken teşhis açısından yardımcı olmasının değerli olduğuna dikkat çekti.

Prof. Dr. Koçak, evvelden geçirilmiş (genellikle 2-4 hafta önce) yahut yeni geçirilmekte olan Covid-19 enfeksiyonu ya da Covid-19 enfekte kişi ile temas hikayesi olan çocuklarda dirençli ateş başta olmak üzere, aşağıdaki bulguların bir kısmının olması durumunda bu hastalıktan şüphelenilerek çabucak bir sıhhat kuruluşuna başvurulması gerektiğini tabir etti:

24 saatten daha uzun süren ateş (özellikle 38 derecenin üzerinde ise)

Bulantı, kusma, karın ağrısı, ishal üzere mide-bağırsak sistemini ilgilendiren bulgular

Kas, eklem ağrıları

El-ayak cildinde soyulma

Ciltte döküntü

Yorgunluk, halsizlik

Çarpıntı

Süratli soluk alıp verme

Gözlerde çapaklanma olmadan gelişen kızarıklık

Dudak ve lisanda kızarıklık, çatlamalar, şişlik

El ve ayaklarda kızarıklık ve şişlik

Baş ağrısı, baş dönmesi, sersemlik hissi

Hastada şiddetli karın ağrısı, göğüs ağrısı, nefes darlığı, cilt/dudak/tırnak yatağında solukluk, morarma gibisi renk değişikliği, şuur değişikliği ve uykuya eğilim üzere bulguların varlığında ise ivedilikle bir sıhhat kuruluşuna başvurmak gerektiğini söz eden Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Prof. Dr. Gülendam Koçak, ne kadar çok bulgu bir ortadaysa hastalık riskinin o kadar yüksek olduğunu belirtti.

2 yaşından büyük çocuklar maske takmalı

Aşının Covid-19 enfeksiyonundan koruduğu ve daha hafif bir hastalık geçirmesini sağladığının bilindiğinin altını çizen Prof. Dr. Gülendam Koçak, “Günümüzde şimdi ülkemizde çocukların aşılanması kelam konusu değildir lakin erişkinlerin aşılanması ile çocukların da kısmen korunmasının sağlanacağı aşikârdır” dedi.

Prof. Dr. Gülendam Koçak, aşılanma ile toplum bağışıklığı kazanılıncaya dek aşağıdaki korunma usullerini uygulamanın günümüzde geçerli olan tek korunma sistemi olduğunu belirterek şu tekliflerde bulundu:

El hijyeni: Ellerinizi en az 20 saniye su ve sabunla yıkayın, su-sabun bulunmayan ortamlarda en az yüzde 60 alkol içeren el dezenfektanları temizlikte kullanılabilir.

Covid-19 bulguları olan şahıslardan uzak durun. İnsanların büyük kısmının hastalığı ‘asemptomatik’ (bulgu göstermeden) geçirdiği bilindiği için sadece hasta şahıslardan uzak durmak kâfi değildir. Bu nedenle kalabalık ortamlarda uzak durulması, salgın yatışıncaya kadar kuraldır.

Toplumsal uzaklığa dikkat edilmelidir, bireyler ortasındaki uzaklık 2 metrenin altına inmemelidir.

Kalabalık ve temas riskinin yüksek olduğu ortamlarda maske takılmalıdır. İki yaşından büyük çocukların maske takması önerilmektedir.

Çocuğunuzun yüzüne dokunmamasını sağlamaya çalışın.

Hem kendinizin hem etrafınızdakilerin öksürürken/hapşırırken yüzünüzü dirsekle yahut bir örtüyle kapatmaya dikkat edin.

Hibya Haber Ajansı