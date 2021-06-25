Aşıyı Olan Tatile Koştu

Aşıda yaş sınırlamasının 35 yaşa kadar inmesi ve SGK’lı tüm çalışanların aşı olabilme imkânı sonrasında tatil planları hızlandı. Aşılamanın hızlanmasıyla uçak bileti satışları bir evvelki haftaya nazaran 25, otobüs bileti satışları ise 42 oranında arttı.

Covid-19 aşılama sürecinde son günlerde yaşanan yoğunluk sonrası tatil planlayanların sayısında da artış yaşandı. Bir günde yapılan aşı sayısının günlük 1,5 milyona yaklaştığı şu günlerde seyahat etmek isteyenlerin sayısında da önemli bir artış oldu. Türkiye’nin Önder Seyahat Sitesi Enuygun son 3 günde uçak bileti satışlarında 25, otobüs bileti satışlarında ise 40’a varan artışlar yaşandığını açıkladı.

Uçak bileti aramaları 314 yükseldi

Aşıda yaş sınırlamasının 35 yaşa kadar inmesi, SGK’lı tüm çalışanların aşı olabilme imkânı tanınması sonrasında tatil planlarının da hızlandığına dikkat çeken Türkiye’nin Önder Seyahat Sitesi Enuygun CEO’su Çağlar Erol, “Son haftalardaki süratli aşılanma süreciyle birlikte satışlarımız ve aramalarımızda çok önemli artışlar yaşadık. Haziran ayında uçak bileti satışlarımız bir evvelki aya nazaran 314 artarken, aramalar da 156’ya varan oranlarda yükseldi. Günlük aşılanma sayısının 1,5 milyonu bulduğu son iki günde ise çok önemli bir trafik artışı yaşadık. Kış aylarını karantinada konutlarında geçiren beşerler aşılarını olup ya da aşı randevusu alıp, çabucak tatil planlaması yapmaya başlamış. Bu yüzden son iki günde ise günlük uçak bileti satışlarımız bir evvelki haftaya nazaran 25 oranında arttı” dedi.

Otobüs bileti aramaları Haziran’da 224 arttı

Uçak bileti üzere otobüs bileti satışlarında da önemli bir artış yaşandığını belirten Erol, “Aşılanmanın hızlandığı son 3 gündür otobüs bileti satışlarımız da geçen haftaya nazaran 42’ye varan oranlarda arttı. Otobüs biletinde de Mayıs ayına nazaran Haziran’da 224’e varan oranlarda yükseliş var. Bilhassa 19-25 Temmuz ortasındaki Kurban Bayramı haftası için de çok önemli bir talep var. Tatil planlaması yapmak isteyenler tez etmeli” diye konuştu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı