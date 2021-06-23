Aşıyı olan tatile koştu

Covid-19 aşılama sürecinde son günlerde yaşanan yoğunluk sonrası tatil planlayanların sayısında da artış yaşandı. Bir günde yapılan aşı sayısının günlük 1,5 milyona yaklaştığı şu günlerde seyahat etmek isteyenlerin sayısında da önemli bir artış oldu. Türkiye’nin Başkan Seyahat Sitesi Enuygun son 3 günde uçak bileti satışlarında yüzde 25, otobüs bileti satışlarında ise yüzde 40’a varan artışlar yaşandığını açıkladı.

Uçak bileti aramaları yüzde 314 yükseldi

Aşıda yaş sınırlamasının 35 yaşa kadar inmesi, SGK’lı tüm çalışanların aşı olabilme imkânı tanınması sonrasında tatil planlarının da hızlandığına dikkat çeken Türkiye’nin Önder Seyahat Sitesi Enuygun CEO’su Çağlar Erol, “Son haftalardaki süratli aşılanma süreciyle birlikte satışlarımız ve aramalarımızda çok önemli artışlar yaşadık. Haziran ayında uçak bileti satışlarımız bir evvelki aya nazaran yüzde 314 artarken, aramalar da yüzde 156’ya varan oranlarda yükseldi. Günlük aşılanma sayısının 1,5 milyonu bulduğu son 2 günde ise çok önemli bir trafik artışı yaşadık. Kış aylarını karantinada konutlarında geçiren beşerler aşılarını olup ya da aşı randevusu alıp, çabucak tatil planlaması yapmaya başlamış. Bu yüzden son 2 günde ise günlük uçak bileti satışlarımız bir evvelki haftaya nazaran yüzde 25 oranında arttı” dedi.

Otobüs bileti aramaları haziran ayında yüzde 224 arttı

Uçak bileti üzere otobüs bileti satışlarında da önemli bir artış yaşandığını belirten Erol, “Aşılanmanın hızlandığı son 3 gündür otobüs bileti satışlarımız da geçen haftaya nazaran yüzde 42’ye varan oranlarda arttı. Otobüs biletinde de mayıs ayına nazaran haziran ayında yüzde 224’e varan oranlarda yükseliş var. Bilhassa 19-25 Temmuz ortasındaki Kurban Bayramı haftası için de çok önemli bir talep var. Tatil planlaması yapmak isteyenler çabuk etmeli” diye konuştu.

Hibya Haber Ajansı