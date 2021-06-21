Aşk ve mutluluğun yirmi sırrı

Günümüzde çabucak hemen her konuşmamızda yer alan aşk gerçekte ne manaya geliyor? Aşk ruh hali mi, his değişikliği mi yahut yalnızca karşı cinse karşı duyulan heyecan mı? Birinci görüşte aşk mümkün müdür yoksa aşk vakitle mı oluşur? Pekala aşık olduğumuzu yahut hissettiğimiz şeyin aşk olduğunu nasıl anlarız? Aşk yalnızca insanlara mahsus mü yoksa tüm canlılar bu hisleri yaşar mı?

Duygusal yönelimler; beğeni, hoşlantı, sevgi, aşk, sevda ve kara sevda üzere hafifçe şiddetliye hakikat çeşitli isimler alırlar. Hoşlantı, sıcak bir gülümseme, sevgi tatlı bir meltem ise, aşk şiddetli bir esintidir. Sevda fırtına, karasevda ise kasırgadır. Şayet bu kasırga da kişi bir rota belirleyebilirse, karaya çıkabilir, yoksa boğulup gitmesi işten bile değildir. Sevginin acı ile harmonileştiği, yüreğimizde ulvileştiği histir aşk.

Tarihten günümüze daima merak konusu olan aşkı biraz daha derinden incelersek aşk şiirlere, sinemalara kitaplara bahis olmuş ve olmaya devam eden en büyük his durumudur. En hisli şiirler, en manalı romanlar, en hisli besteler daima aşkın tesiriyle yapılmıştır. Evlilikler aşkların en hoş meyveleridir. Şayet bir aşk memnun bir beraberlikle sonuçlanırsa maksadına ulaşmış demektir. Nöroloji Uzmanı Dr. Mehmet Yavuz, evliliklerde memnunluk sırları hakkında açıklamalarda bulundu:

1- Enerjik olun. Psikoanalist Erich Fromm; sevgiyi, bireydeki etkin ve üretici gücün kaynağı bir güç olarak tanımlar. Bu nedenle birliktelik gücünüzü daima taze tutunuz.

2- Sevginizi bitirmeyin. Pek çok araştırma aşkın ömrünün ortalama 2,5 yıl olduğunu söyler. Hatta kimi araştırmalarda bu 1 yıla kadar iner. Günümüzde biten birliktelikler ve gerçekleşen boşanmalar aşkın ömrünün olduğunu ispatlar niteliktedir. Pekala lakin öbürleri hala el ele tutuşan yaşlanmış fakat gözlerinden aşkı okuyabildiğimiz şahıslar, onların aşkı neden bitmemiştir. Aşkla gelen his tutku bitebilir mi ki, tutku bittiğinde aşk da bitiyor. Burada değerli olan aşk bitse bile bunu sevgi ve alışkanlıklara dönüştürüp birlikteliğe devam edebilmektir. Zira aşkları birinci günkü tazeliği ile bir ömür uzunluğu sürdürmek çok zordur. Psikolog Robert Sternberg’e nazaran aşk üç katmandan oluşur. Yakınlık, bağlılık ve tutku. Vakitle tutku kaybolsa bile yakınlık ve bağlılıkla evlilikler devam ettirilmelidir.

3- Ben değil, biz olun. Narsisizm, agresif haller ve depresif mizaç, birlikteliklerin en değerli düşmanlarıdır. Evliliklerde ben değil, biz olunmalıdır. Tek taraflı bencil davranışlar, alakayı bitiren ögelerdir.

4- Hayal kırıklığından sakının. Tahminen de en büyük hayal kırıklığı bir hayalin gerçek olmasıdır. Bu nedenle evlilik hayalleri ile hayatlarını birleştirenlerin birinci heyecanları bir mühlet sonra sönebilir. Bu nedenle çeşitli paylaşımlar ve ortak aktiflik gayretleri ile birliktelik heyecanı devam ettirilmeye çalışılmalıdır.

5- Endorfin bağımlılığına dikkat. Evlilik öncesinde birçok bağ yaşayanlarda ”endorfin bağımlılığı” gelişmiş olabilir. Şayet bu türlü bir durum var ise evlilik vakitle birinci heyecanını kaybedip sıradan rutin bir hale dönüşebilir ve münasebetler kopma noktasına gelebilir. Bu nedenle evli çiftler mevcut endorfinlerinin daima canlı kalması için, dağcılık, avcılık, çeşitli toplumsal yardım çalışmaları, takım halinde spor aktiviteleri, fotoğraf, müzik üzere çeşitli hobiler edinilmelidir. Çeşitli spor ya da sanat kısımlarında ortak zevklerin bulunup, bunlara yönelinmesi evliliğe dayanılmaz bir dinamizm sağlar. Hayat arkadaşlığının yanı sıra grup ve kadro arkadaşlığı da gelişir.

6- Sorumlulukları paylaşın. Çiftler mesken içinde ve dışında sorumlulukları eşit seviyede paylaşmalı, konut işlerinin ve çocuk yetiştirmenin yalnızca bayana ilişkin olmadığı şuuruyla hareket edilmelidir.

7- Tıpkı odayı paylaşın. Konut içinde bir TV olmalı ve çiftler birebir programları izlemeye çaba göstermelidir. Toplumsal medya ortak kullanılmalı, çiftlerin birbirinden gizledikleri rastgele bir mevzu olmamalıdır. Farklı odalarda farklı televizyon ya da bilgisayarlarla vakit geçirmek, uzun vadede çiftlerin birbirinden kopmalarına ve uzaklaşmalarına neden olabilir.

8- İlginize vakit ayırın. Komşu ve akraba ziyaretlerine kıymet verilmeli. Her iki tarafın da aileleri istikrarlı olarak ziyaret edilmeli, aile bağları pekiştirilmelidir. Ayrıyeten vakit zaman dışarıda sinema, tiyatro, konser, piknik ya da akşam yemeği üzere etkinlikler yapınız. Yani münasebetinize vakit ayırınız.

9- Fırsat buldukça konuşun. Konuşan çiftlerde beraberlikler genelde sonlanmaya gitmez. Konuşmak, paylaşmak ve empati yapmak demektir. Böylelikle birbirlerinin dilek ve isteklerini, eksiklerini öğrenebilirler. Evliliklerde en değerli ahenk, eğitim ahengidir. Bağlarda eğitim seviyesinin birbirlerine yakın olmasına ihtimam gösterilmelidir.

10- Anlayışlı olun. Bayanlar beyin yapısı olarak, erkeklerden daha hassastırlar. Örneğin aşk acısı ve travması yaşayan bayanların üç beyin bölgesinde, erkeklerin ise bir beyin bölgesinde aktivite tespit edilmiştir. Bayanlar daha güç bağlanırlar ve daha geç unuturlar, aşk travmalarından çok daha fazla etkilenirler. Bu nedenle birlikteliklerde objektif ve doğal olmalı, bayanları incitecek davranışlardan uzak durulmalıdır.

11- Sabırlı olun. Bağlarda az vakitte çok şey bekleme yanılgısına düşülmemelidir. Olgun bir ağacın habercisi olan fidanı meyvesiz diye kesmeye çalışırsanız kusur edersiniz. Bağlantılarda yaşadığınız zorluklar karşısında çabucak pes etmeyiniz. Çocukken birkaç defa düştüğünüz için beşiğinize dönüp yürüme uğraşından vazgeçseydiniz asla yürümeyi öğrenemezdiniz. Hiç düşmemeyi değil, düştüğünüz vakit kalkabilmeyi gaye alın. Yaşadığınız sıkıntıları, başarısızlıklarınızı ve kusurlarınızı öğrenme fırsatı olarak görün.

12- Bağışlayıcı olun. İlginizde yaşadığınız sorunlar için geçmişe dönüp onları değiştirmeniz mümkün değildir. Evliliğinizin ya da ilginizin olumlu taraflarını ve size kazandırdıklarını keşfedebilirseniz, meseleler yüzünden yaşadığınız acıları hafifletebilirsiniz. Şayet bağınız geçmişte size ziyan verdiyse, artık kendinizi ve eşinizi cezalandırmak niçin? Sizi yaralayan ögeleri bağışlayın ve kurtulun, onların giderek ağırlaşan yük olmasına müsaade vermeyin.

13- Bağlantılarınızda yürekli olun. Cüret korkusuzluk değil, kaygıya karşın korkulan şeyin üzerine gidebilme gücüdür. Elbette ki her alakada meseleler olacaktır. Problemlerinizden kaçmayın, onlarla yüzleşin ve asla umudunuzu kaybetmeyin. Tahminen kusurlar yapacaksınız lakin yeniden de yılmayacak, pes etmeyecek ve vakitle büyüyen bir memnunluk kazanacaksınız.

14- Olumlu düşünün. Aslında fikirlerimiz de atomlardan oluşan bir güçtür. Olumlu düşünürseniz etrafınıza olumlu güç yayarsınız. Siz cenaze konutunda gülen bir insan gördünüz mü? Ya da güldürü sinemasında ağlayan? Bu nedenle bağlantılarınızda daima optimist olunuz. Müspet tutumlarınız yalnızca alakanıza değil, kademe kademe hayatınızın her alanına yayılacaktır.

15- Farkındalık geliştirin. Kimi beşerler olumlu ve yapan niyete sahip olsalar bile bu özelliklerini göstermede kahır yaşayabilirler. Eşinize, arkadaşınıza sık sık empati yapınız, sıkıntılara birçok pencereden bakma alışkanlığı geliştirmeniz sizi daha onarıcı ve affedici bir hale sevk edecektir.

16- Bağlantınızı yormayın. Ne yazık ki, eşlerden her ikisinin de çalışması, evliliği yorgunluğa götüren bir faktör. Çalışan bayanların profesyonel alanda ve meskeninde iki farklı role sahip bulunması kendilerini önemli manada zora sokuyor. Meskenine vakit ayırdığı vakit mesleği tehlikeye giriyor. Mesleğine yönelirse meskenini ihmal ediyor. Münasebetiyle her iki tarafta de muvaffakiyet sağlamakta zahmet çekiyor. Gerçekten çalışan bayanlarda boşanma oranları, çalışmayanlara nazaran altı kat daha fazla. Alakanın memnun yürümesi açısından, çalışan bayana, mesken işlerinde erkeğin yardımcı olması kural.

17- Tenkitlere dikkat. Tenkitleri ve teklifleri sen odaklı değil, ben odaklı yapmalıdır. Örneğin ”Bu konutun hali ne bu türlü, sen ne dağınık bir kadınsın” yerine ”Ev dağınık olunca kendimi berbat hissediyorum” demelidir. Zira sen odaklı bir tenkit, direk kişiliğine yapılmış bir atak olarak algılayacak, o an konutu biraz toparlasa bile devamlılığı olmayacaktır. Ya da ”şöyle yapsak daha güzel olabilir mi?”, bu türlü yapsak sanki daha mı yeterli olur?” çeşidinden çoğul ve yapan tabirler kullanılmalıdır.

18- Yüz yüze bakınız. Yapılan bilimsel araştırmalar, günde fazla değil en az beş dakika yüz yüze bakmanın, sevgi, şefkat ve muhabbeti arttırdığını göstermektedir. Bağlantıların de canlı bir organizma üzere beslenmesi gerekmektedir. Evliliğin 2,5 yılından sonra duygusal beslenme minimuma iner. Bunun yerini duyma, dinleme ve manaya formundaki empatik paylaşımcı irtibat alır.

19- Mutluluğunuz için gaye koymayın. Mesken, otomobil alınca, çocuğumuz olunca ya da öteki bir olay gerçekleşince keyifli olacağız üzere alakanıza maksatlar koymayın. Memnunluk amaç değil uzun bir seyahattir ve her an yaşanacak bir histir. Bunun için ortaya maniler koymayın.

20- Yanılgılara hassas olmayın. Yeryüzünde kimse kusursuz olamaz. Kusurlar tekrarlanmadıkça görmezden gelinmelidir. Gördüğünüz şeyi söylemezseniz hafızanızdan uçup masraf. Söylerseniz belleğinizde yer eder. Ayrıyeten her tenkide kulak vermeyin. Etrafınızdaki insanların tenkitlerine ve tekliflerine nazaran yaşarsanız, kendiniz için yaşayamazsınız. Bu yüzden yanlışlarınıza yönelik olumlu tenkitleri değerlendirin lakin kişiliğinize yönelik tenkitlere kulak vermeyin.

Hasebiyle düzgün, sistemli ve disiplinli yaşamak, şahsî muvaffakiyetin anahtarlarından biridir. Bu ise birden fazla kere evlilikle ve düzgün bir beraberlikle mümkün olabilir. Aile toplumun en küçük ünitesidir. Sağlıklı toplumlar, sağlıklı ailelerden oluşur. Sağlıklı evlilikler bir toplumun en sağlam dinamikleridir. Bu nedenle sistemli, başarılı bir hayat ve sağlıklı, uzun bağlantılar yaşayabilmek için gerekirse ruhsal takviye almaktan da kaçınılmamalıdır.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı