Aşkım Kapışmak ‘Merdümgiriz’ ile 30 Haziran’da Trump Sahne’de

Muharrir ve davranış bilimleri uzmanı Aşkım Kapışmak,’’Merdümgiriz’’ semineri ile 30 Haziran Çarşamba günü saat 19:30’da Trump Sahne’de sevenlerinin karşısına çıkacak.

Müellif ve davranış bilimleri uzmanı Aşkım Kapışmak,’’Merdümgiriz’’ semineri ile30 Haziran Çarşamba günü saat 19:30’da Trump Sahne’de sevenlerinin karşısına çıkacak.

Son yıllarda başarılı tek kişilik canlı sahne söyleşileri ve şovları ile binlerce izleyici tarafından takip edilen Aşkım Kapışmak’ın hayata yeni bir bakış açısı ile bakmak, dönüşmek, yenilenmek ve güzelleşmek isteyenler için bir yol haritası niteliğindeki bu semineri, izleyenlerin tüm sorularını cevaplayarak dönüştürüp, yenileyip, uygunlaştırmayı vadediyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı