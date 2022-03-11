Aşkla, Başarıyla, Hevesle Seray Kaya, Onur Tuna

FOX’un sevilen dizisi Mahkum’un Fırat’ı ile Cemre’si, Onur Tuna ve Seray Kaya MAG Mart kapağının konuğu oldu.

Seray Kaya “İşine âşık, kendi halinde yaşayan ve her ne olursa olsun mutlaka küllerinden yeniden doğan birisiyim”

Onur Tuna “Eğitimci bir ailem olduğu için, bu tarz sanatsal sahne çalışmalarının içerisinde çocukluğumdan beri yer aldım”

Onur Tuna “Bir sokak çocuğunu oynamak istiyorum. Onun dışarıda yaşadığı sıkıntıları sinematografik anlamda insanlara anlatmak isterim.”

İşlerini aşk ve hevesle yaptıklarını belirten başarılı ve sevilen oyuncular Onur Tuna ve Seray Kaya, başrollerini paylaştıkları Mahkum dizisine ve haytalarına dair merak edilenleri MAG okuyucuları için anlattı. “Kendinizi birkaç cümle ile tanıtır mısınız?” sorusuna Onur Tuna “Bir insanın kendini tanıtması bence çok zor. Hepimizin içinde hem iyi hem kötü var. Yaşadığımız hayat bir madalyonsa, bunun diğer yüzü mutlaka olmalı. O yüzden kendimi tanıtıyorken, şöyle biriyim ya da böyle biriyim demekten mümkün oldukça kaçınan biriyim. Ancak, değişime ve dönüşüme açık biriyim diyebilirim. Çünkü hayat mutlak değil ve yarın başıma ne geleceğini bilmiyorum. Onun dışında sevdiğim ve sevmediğim şeyler üzerinden kendimi tanımlayabilirim.” Cevabını verirken Seray Kaya ise “Kendimi Anka kuşuna benzetiyorum. Hayatının orta noktasına iyiliği, adaleti koymuş; hayvanlara, işine âşık, kendi halinde yaşayan ve her ne olursa olsun mutlaka küllerinden yeniden doğan birisiyim diyebilirim” açıklamasında bulundu.

“Bir sokak çocuğunu oynamak istiyorum mesela” diyen Onur Tuna “Onun dışarıda yaşadığı sıkıntıları sinematografik anlamda insanlara anlatmak isterim. Ama tabii ki dünya üzerinde o kadar çok şey yazılıyor, çekiliyor ki izlediğiniz birçok şeye özenebiliyorsunuz. Keşke ben de bunu deneyebilseydim ya da ben de bu karakter için bir ön çalışma yapabilseydim, bu bana çok şey katardı, diyebiliyorsunuz. O yüzden spesifik olarak şu diyemem gelecekle alakalı; ama şundan eminim, işimi çok seviyorum. Dolayısıyla da bir ömür yapacağıma inanıyorum ve yaptığım projelerin, mutlaka çok hoşnut olduğum işler olacağına gönülden inanıyorum” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı