Aslı Orbay Dünya şampiyonasında büyük başarıyla ülkesine döndü

Profesyonel atlet Aslı Orbay, birçok müsabaka ve şampiyonalarda üst üste dereceler kazanırken; geçtiğimiz aylarda verdiği röportajda en büyük maksadının Ukrayna, Gürcistan, Romanya, Danimarka üzere ülkelerde gerçekleşecek memleketler arası yarışlarda Türkiye’yi temsil etmek olduğunu söylemişti. Geçtiğimiz günlerde Ukrayna’nın başşehri Kiev’de yapılan NPC Ukrayna Dünya Şampiyonası’nda dünya sıralamasında Türkiye’ye ikincilik getirerek, büyük bir muvaffakiyete daha imza attı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı