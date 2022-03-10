Aslı Özer’den ‘Hayatın İzleri’

“Cazzip Project” üçlüsünde yer alan Aslı Özer, ilk solo projesi olan “Hayatın İzleri” adlı şarkısını müzikseverlerin beğenisine sundu.

Art Rock türünde yazılan “Hayatın İzleri” adlı şarkının söz, müzik ve düzenlemeleri Aslı Özer’e ait olurken, projenin co-prodüktörlüğünü Ertuğrul Biber üstleniyor. Mix’i Berk Kula’ya ait olan şarkının mastering’i ise Grammy ödüllü ve en son Adele’in 30 adlı albümünün mastering’ini yapan Randy Merril imzası taşıyor.

On iki yıl boyunca istemediği bir meslek hayatını sürdürerek, bu yaşantısına son veren Aslı Özer, şarkısında kendisiyle olan savaşını tüm samimi boyutları ile anlatıyor. “Hayatın İzleri”nde kendi iç sesine yer veren ve sözlerini soru-cevap tarzında yazan besteci, zincirlerini kırıp, korkularından özgürleşiyor.

“Hayatın İzleri”nin klibi yönetmen Alican Tuncer, backstage video ve dış çekim fotoğrafları ise aynı zamanda projenin süpervizörlüğünü de yapan Duru Börü tarafından çekildi. Şarkının kapak tasarımı Hilal Genç’e ait.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı