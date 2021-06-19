Asperger Sendromu 4-11 yaş arasında teşhis ediliyor

Elon Musk’un hastalığı Asperger Sendromu nedir?

Asperger Sendromu 4-11 yaş ortasında teşhis ediliyor

Elon Musk’un hastalığını açıklamasıyla gündeme gelen Asperger Sendromu, “yüksek fonksiyonlu bir otizm türü” olarak tanımlanıyor. Hastalığın 4-11 yaş ortasında teşhis edildiğini aktaran uzmanlar, erkek çocuklarda daha yüksek bir yakalanma riskinin bulunduğunu ve tedavisinin özel eğitimle mümkün olduğunu belirtiyor.

Üsküdar Üniversitesi NP Feneryolu Tıp Merkezi Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Neriman Kilit, Amerikalı iş insanı Elon Musk’un açıklamalarıyla gündeme gelen Asperger sendromuna ait değerli bilgiler paylaştı.

Asperger sendromu yüksek fonksiyonlu bir otizm tipi

Amerika’da birinci kere, Psikoyatrist Leo Kanner tarafından 1943 yılında tanımlanan otizmin, toplumsal etkileşimde ve bağlantıda bozukluklarla, tekrarlayan davranışlarla ve ilgi alanlarının sonluluğu ile karakterize gelişimsel bir bozukluk olduğunu anlatan Yrd. Doç. Dr. Neriman Kilit, Kanner’la tıpkı devirlerde Almanya’da Hans Asperger (1944) tarafından tanımlanmış olan, otistik çocuklara benzeyen ancak daha üst seviye fonksiyonlara sahip çocuklara ise Asperger Sendromu teşhisi konduğunu söyledi.

Asperger Sendromu’nda lisan gelişiminde ve bilişsel gelişimde gecikme olmuyor

“Asperger Sendromu’nu otizmden ayıran temel özelliğin Asperger Sendromu’nda lisan gelişiminde ve bilişsel gelişimde otizmde olduğu üzere gecikme ya da gerileme olmamasıdır” diyen Yrd. Doç. Dr. Neriman Kilit, “Ancak Asperger Sendromlular toplumsal etkileşim davranışlarıyla, tekrarlayan, törensel davranışlarıyla otistiklerle birebir özellikleri göstermektedirler. Çoklukla zihinsel maharetleri hudut yahut hudut üstü olan yüksek fonksiyonlu otistikler gurubunda Asperger sendromlular da yer almaktadır. Her ne kadar Asperger Sendromu ya da yüksek fonksiyonlu otizmi olan çocukların ortalama matematik yeteneği olsa da, matematik imtihanlarından olağan zekâda olanlardan biraz daha düşük sonuçlar elde etseler de, kimileri da matematik konusunda çok başarılıdır.” diye konuştu.

Asperger Sendromu’na 4 ile 11 yaş ortasında teşhis konuyor

Asperger Sendromu’nun, algı ve anlamayı olumsuz etkileyen nörolojik farklılıklardan kaynaklanan gelişimsel bir bozukluk olarak nitelendiğini lisana getiren Yrd. Doç. Dr. Neriman Kilit, bu rahatsızlığın, lokal tesirlerin bilakis, beynin tüm fonksiyonel sistemlerini etkileyen gelişimsel faktörlerin sonucu olarak göründüğünü tabir etti.

Çevresel ve genetik faktörlerle ilgili çalışmaların hala devam ettiğini söyleyen Yrd. Doç. Dr. Neriman Kilit, “Genetik ilişkisine delil AS’nin aile içinde ortaya çıkma tandansı ve aile bireylerinde gözlemlenen AS’nin semptomlarına benzeri lakin daha sonlu biçimde ortaya çıkan toplumsal etkileşimde, lisan ve okuma hünerinde hafif zorluklar üzere davranışsal belirtiler daha yüksek görülmektedir. Teşhis ekseriyetle 4 ile 11 yaş ortasında konur. Asperger Sendromu’nun yaygınlığının bin bireye 0,26 olduğu düşünülmektedir. Erkek çocuklar, kız çocuklara göre Asperger Sendromu olma konusunda daha yüksek bir risk taşımaktadır.” dedi.

Tedavisi özel özel eğitimle mümkün

Asperger Sendromu’nun tedavisinin özel eğitim olduğunu vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Neriman Kilit, eğitim programlarının hepsinin genel emelinin çocukların gelişimlerini her alanda desteklemek ve potansiyellerini artırmak olduğunu söyledi.

Asperger Sendromu için ülkü tedavi formülünün, zayıf bağlantı maharetleri ile obsesif ve yineleyici rutinlerden oluşan, ana belirtilere hitap eden terapiler halinde tanımlayan Yrd. Doç. Dr. Neriman Kilit, kelamlarını şöyle tamamladı: “Müdahale ne kadar erken olursa o kadar güzel olduğunda hemfikir olunsa da en yeterli tedavi paketi diye bir şey yoktur. Asperger Sendromu tedavisi başka yüksek fonksiyonlu OSB (Otizm Spektrum Bozukluğu) tedavilerine misal lakin lisan hünerlerini, sözel bağlantının güçlü yanlarını ve kelamlı olmayan irtibatın zayıf yanlarını da dikkate alır. Asperger Sendromlu bireyler büyük ölçüde örgün eğitimlerine de devam edebilirler. Asperger Sendromu olanların beklenen ömür mühletleri olağandır lakin öngörüyü değerli derecede etkileyebilecek buhran ve tasa üzere ek psikiyatrik durum yaygınlıkları yüksektir.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı