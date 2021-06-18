Asperger sendromu 4-11 yaş arasında teşhis ediliyor

Asperger sendromu yüksek fonksiyonlu bir otizm çeşidi

Amerika’da birinci kez, Psikoyatrist Leo Kanner tarafından 1943 yılında tanımlanan otizmin, toplumsal etkileşimde ve bağlantıda bozukluklarla, tekrarlayan davranışlarla ve ilgi alanlarının sonluluğu ile karakterize gelişimsel bir bozukluk olduğunu anlatan Yrd. Doç. Dr. Neriman Kilit, Kanner’la tıpkı devirlerde Almanya’da Hans Asperger (1944) tarafından tanımlanmış olan, otistik çocuklara benzeyen ama daha üst seviye fonksiyonlara sahip çocuklara ise Asperger Sendromu teşhisi konduğunu söyledi.

Asperger Sendromu’nda lisan gelişiminde ve bilişsel gelişimde gecikme olmuyor

“Asperger Sendromu’nu otizmden ayıran temel özelliğin Asperger Sendromu’nda lisan gelişiminde ve bilişsel gelişimde otizmde olduğu üzere gecikme ya da gerileme olmamasıdır” diyen Yrd. Doç. Dr. Neriman Kilit, “Ancak Asperger Sendromlular toplumsal etkileşim davranışlarıyla, tekrarlayan, törensel davranışlarıyla otistiklerle birebir özellikleri göstermektedirler. Ekseriyetle zihinsel maharetleri hudut yahut hudut üstü olan yüksek fonksiyonlu otistikler gurubunda Asperger sendromlular da yer almaktadır. Her ne kadar Asperger Sendromu ya da yüksek fonksiyonlu otizmi olan çocukların ortalama matematik yeteneği olsa da, matematik imtihanlarından olağan zekâda olanlardan biraz daha düşük sonuçlar elde etseler de, kimileri da matematik konusunda çok başarılıdır” diye konuştu.

Asperger Sendromu’na 4 ile 11 yaş ortasında teşhis konuyor

Asperger Sendromu’nun, algı ve anlamayı olumsuz etkileyen nörolojik farklılıklardan kaynaklanan gelişimsel bir bozukluk olarak nitelendiğini lisana getiren Yrd. Doç. Dr. Neriman Kilit, bu rahatsızlığın, mahallî tesirlerin tersine, beynin tüm fonksiyonel sistemlerini etkileyen gelişimsel faktörlerin sonucu olarak göründüğünü tabir etti.

Çevresel ve genetik faktörlerle ilgili çalışmaların hala devam ettiğini söyleyen Yrd. Doç. Dr. Neriman Kilit, “Genetik irtibatına ispat AS’nin aile içinde ortaya çıkma tandansı ve aile bireylerinde gözlemlenen AS’nin semptomlarına emsal lakin daha hudutlu biçimde ortaya çıkan toplumsal etkileşimde, lisan ve okuma hünerinde hafif zorluklar üzere davranışsal belirtiler daha yüksek görülmektedir. Teşhis çoklukla 4 ile 11 yaş ortasında konur. Asperger Sendromu’nun yaygınlığının 1000 şahısta 0,26 olduğu düşünülmektedir. Erkek çocuklar, kız çocuklara göre Asperger Sendromu olma konusunda daha yüksek bir risk taşımaktadır” dedi.

Tedavisi özel eğitimle mümkün

Asperger Sendromu’nun tedavisinin özel eğitim olduğunu vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Neriman Kilit, eğitim programlarının hepsinin genel hedefinin çocukların gelişimlerini her alanda desteklemek ve potansiyellerini artırmak olduğunu söyledi.

Asperger Sendromu için ülkü tedavi yolunun, zayıf bağlantı maharetleri ile obsesif ve yineleyici rutinlerden oluşan, ana belirtilere hitap eden terapiler formunda tanımlayan Yrd. Doç. Dr. Neriman Kilit, kelamlarını şöyle tamamladı: “Müdahale ne kadar erken olursa o kadar düzgün olduğunda hemfikir olunsa da en düzgün tedavi paketi diye bir şey yoktur. Asperger Sendromu tedavisi öbür yüksek fonksiyonlu OSB (Otizm Spektrum Bozukluğu) tedavilerine misal lakin lisan maharetlerini, sözel irtibatın güçlü yanlarını ve kelamlı olmayan irtibatın zayıf yanlarını da dikkate alır. Asperger Sendromlu bireyler büyük ölçüde örgün eğitimlerine de devam edebilirler. Asperger Sendromu olanların beklenen hayat müddetleri olağandır lakin öngörüyü kıymetli derecede etkileyebilecek buhran ve dert üzere ek psikiyatrik durum yaygınlıkları yüksektir” dedi.

Hibya Haber Ajansı