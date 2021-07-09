Astım hakkında bilgiler

Astım, bir kişinin hava yollarının daraldığı ve nefes almayı zorlaştıran; öksürük, hırıltılı teneffüs ve nefes darlığını tetikleyen ekstra mukus ürettiği bir durumdur. Astım tedavi edilemez. Lakin semptomları denetim edilebilir. Alerjiler ve astım sıklıkla birlikte görülür. Saman nezlesi belirtilerini tetikleyen tıpkı unsurlar astım belirtilerine de neden olabilir. Birtakım durumlarda cilt yahut besin alerjileri astım belirtilerine neden olabilir. Bunlar alerjik astım yahut alerjiye bağlı astım olarak bilinir.

Bağışıklık sistemimiz bakteri ve virüslere karşı müdafaa sağlar. Bedenimiz ziyanlı unsurlarla karşılaştığında immünoglobulin E(IgE) antikorları üretiriz ve bu antikorlar histamin üzere kimyasalların salınımına neden olarak iltihaplanmaya neden olur. Alerjisi ve astımı olan şahıslarda bağışıklık sistemi yalnızca bakteri ve virüslere karşı savaşmakla kalmaz. Birebir vakitte çoklukla zararsız olan bir unsurla karşılaştığında da çok reaksiyon verir. Polen, evcil hayvan tüyü, besinler üzere unsurlar alerjiye neden olabilir. Alerjiye neden olan husus alerjen olarak isimlendirilir. Beden alerjeni ortadan kaldırmaya çalışırken kaşıntılı gözler, burun akıntısı ve hapşırma üzere belirtilere yol açabilir.

Astımın nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte çevresel ve genetik faktörlerin kombinasyonun bu duruma neden olduğu bilinmektedir. Ebeveynlerinde ya da kardeşlerde astımı olan şahıslarda de astım olma riski daha yüksektir. Alerjenler, tahriş edici hususlar (sigara dumanı ve kirlilik gibi), teneffüs yolu enfeksiyonları, hava değişiklikleri ve idman de astım belirtilerini tetikleyebilir. Bununla birlikte, kişinin tetikleyicileri ne olursa olsun, altta yatan astım sorunu birebir kalır.

Astımın belirtileri nelerdir?

Nefes aldığınızda hava, teneffüs yolları yahut bronş tüpleri olarak isimlendirilen bir tüp sistemi aracılığıyla burnunuzdan ve ağzınızdan akciğerlerinize geçer. Astımı olan bireyler, her iki akciğerde de hava yollarında çok daralma yaşarlar ve bu da çoklukla aşağıdakileri içeren belirtilerin yaşanmasına neden olur:

Nefes darlığı,

Hırıltı,

Öksürük,

Göğüste sıkışma.

Astım belirtileri günlük, haftalık yahut seyrek olarak ortaya çıkabilir ve hafif ile şiddetli ortasında değişebilir. Astım, çocuklar ortasında en sık görülen kronik hastalıktır ve tedavi edilmezse yahut yetersiz tedavi edilirse; astım potansiyel akciğer işlevi kaybı, antrenman kısıtlaması, uyku zahmeti, okula yahut işe devamsızlık ve hayat kalitesinde değerli bir düşüşe neden olabilir.

Alerjik astım, evcil hayvan tüyü, toz yahut toz akarı, küf yahut polen üzere alerjenlere karşı alerjik tepkilerle tetiklenir. Bazen astım yalnızca polen mevsimlerinde ortaya çıkabilir. Spesifik alerjik tetikleyicilerinizi belirlemek, astımınızı yönetmek için çok değerlidir. Alerjik astımı olan bireylerin yaklaşık %80’inde saman nezlesi, egzama yahut besin alerjileri üzere ilgili bir durum vardır.

Ailede alerji hikayesi, alerjik astım için kıymetli bir risk faktörüdür. Alerjik nezle yahut öbür alerjilerin olması da astıma yakalanma riskinizi artırır.

Alerjik astım çok yaygın olmasına karşın, farklı tetikleyici cinsleri olan öteki astım cinsleri de vardır. Birtakım beşerler için astım; antrenman, enfeksiyonlar, soğuk hava, gastroözofageal reflü hastalığı yahut gerilim tarafından tetiklenebilir. Birçok insanın birden fazla astım tetikleyicisi vardır.

Astım teşhisi, tıbbi hikaye, fizik muayene ve akciğer testleri üzere belli testlerin sonuçları dahil olmak üzere birkaç farklı şeye dayanır. Akciğer işlev testleri, göğüs röntgeni vb. dahil olmak üzere astımın teşhisine yardımcı olabilecek özel testler de vardır. Alerjileri saptamak için ise alerji testleri yapılabilir.

Yeni geliştirilen bir test olan moleküler alerji testi kapsamlı sonuçlar vermesi nedeniyle bu bağlamda epeyce faydalı olabilir. Tüm teneffüs alerjenlerini de ortaya çıkaran bu test, tedavinin seyrine de olumlu bir tesir bırakabilir.

Astım teşhisinde Madx Mat Moleküler Alerji Testi

Astım teşhisinde bilhassa yeni teknoloji olan Madx Mat moleküler alerji testi ile çok daha ayrıntılı alerji kaynağı saptanarak alerji aşısının içinde hangi alerjenlerin olması gerektiği detaylı bir biçimde ortaya çıkabilmektedir.

Tedbire ve uzun vadeli denetim, astım ataklarını başlamadan durdurmanın anahtarıdır. Tedavi çoklukla tetikleyicilerinizi tanımayı öğrenmeyi, tetikleyicilerden kaçınmak için adımlar atmayı ve ilaçlarınızın belirtileri denetim altında tuttuğundan emin olmak için nefesinizi izlemeyi içerir. Astım alevlenmesi durumunda, süratli bir rahatlama inhaleri kullanmanız gerekebilir. Sizin için hakikat ilaç; yaşınız, belirtileriniz, astım tetikleyicileriniz üzere bir dizi şeye bağlıdır. Alerji uzmanınız, mevcut durumunuza uygun usullerle astımınızı denetim altında tutmanızı sağlayacaktır.

Alerjilerin tedavisinde aşı tedavisi yapılabilir

Alerji aşıları (immünoterapi), muhakkak alerji tetikleyicilerine karşı bağışıklık sisteminizin reaksiyonunu kademeli olarak azaltarak astımın tedavisine yardımcı olabilir. İmmünoterapi, belirtilerinize tetikleyen küçük ölçüde alerjenlerin tertipli enjeksiyonlarını içerir. Bağışıklık sisteminiz vakitle alerjenlere karşı tolerans geliştirir ve alerjik tepkileriniz azalır. Buna karşılık astım belirtileri de azalır. Bu tedavi ekseriyetle belli bir müddet boyunca tertipli enjeksiyonlar gerektirir. İmmünoterapi yani alerji aşı tedavisi ile astım şikâyetleriniz ortadan kalkar. İlaç gereksiniminiz ortadan kalkar ve hayat kaliteniz çok artar.

Hibya Haber Ajansı