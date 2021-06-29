Aston Martin’den Lüks Bir Sedan: Rapide AMR Dünya Çapında Yalnızca 210 Kişi Sahip Olabilecek!

İngiliz otomotiv devi Aston Martin, yeni modeli “Rapide AMR” ile tekrar çok konuşulacak. Teknolojisini ve ilhamını motor sporlarından alan “Rapide AMR”, sadece 210 adet ile sonlu; üstelik Türkiye’de sırf Aston Martin Turkey’de!

Yarış ekibine layık dört kapılı bir Aston Martin: Rapide AMR! Sırf 210 adet ile hudutlu olan ve saatte 330 km/h sürat yapabilen Rapide AMR, teknolojisini ve karakterinin büyük bir kısmını Aston Martin Vantage GT12’den alan atmosferik motora sahip lüks bir sedan. Büyütülmüş manifoldlar, 6.0 litrelik V12 motora hava akışını artırırken yenilenen motor ve şanzıman kalibrasyonu ile güç artışı sağlıyor. Efsanevi V12, 603 beygir ve 630 Nm tork üretirken yeni dörtlü egzoz, AMR rozetine yakışan karakteristik bir sesle büyülüyor.

Ekstra Aerodinamik Ögeler da Karbon Fiberden

Rapide AMR’ın aerodinamiği, sürtünmeyi minimuma indirmek için tasarlanırken arabada bulunan ön lip, art difüzör, spoyler üzere ekstra aerodinamik ögeler ise karbon fiberden. Ayrıyeten büyük hava girişlerine sahip yeni kaput, tartısı en aza indirmek için de karbon fiberden…

Tüm bu gücün kullanılmasına yardımcı olmak ve 0’dan 100 km/h sürate 4.4 saniyede çıkmak için Rapide AMR, 21 inç büyüklüğündeki jantlar ve ultra yüksek performanslı Michelin Üstün Sport lastiklerle sunuluyor. Birebir vakitte fren soğutmasına da katkı sağlayabilmesi emeliyle, Rapide AMR’ın jantları çok kollu bir dizayna sahip. Rapide AMR, modifiye fren kanalları ve toz kalkanları ile de Vanquish S’teki soğutma sisteminin daha gelişmişini kullanmakta…

Rapide AMR’ın standart olarak karbon seramik frenlerle donatıldığını da vurgulamak gerek! Önde 6, geride ise 4 pistonlu kaliperlerle, birinci sefer bir Rapide bu türlü bir durdurma yeteneğine sahip oldu. Karbon seramik diskler birebir vakitte AMR’ın hafif kesim kullanımının bir modülü. Yükü azaltırken sürüş tecrübesi üzerinde de büyük tesiri var. Üstelik Rapide AMR, standart bir Rapide S’ten 10 mm daha alçak. Üç evreli adaptif amortisörleri ile daha dinamik.

Almanya Nürburgring’deki AMR Performans Merkezi’nde Geliştirildi

Baştan aşağı yine tasarlanan bu mükemmel arabanın geliştirme basamaklarının birçoklarının yapıldığı yer ise Almanya Nürburgring’de yeni açılan AMR Performans Merkezi.

Sadece 210 adet ile hudutlu olan Rapide AMR, üç farklı tasarım şemasında satışa sunulacak. Standard ve Silhouette şemaları, dört renk ile araba meraklılarıyla buluşacak. Standard şema; ön lipe, eşiklere ve art difüzöre AMR Lime vurguları eklerken Silhouette şeması; Lime vurgularından kaçınıyor ve bunun yerine China Grey yahut Clubsport White renklerinde kontrast bir şerit ekliyor. Signature şeması ise bariz bir AMR görünümü için Stirling Green boyasıyla Lime vurguları ve çizgisiyle eşleşiyor. Bu da Aston Martin Racing grubu ve yarış arabalarının görünümlerine en yakın tasarım olarak dikkat çekiyor.

Aston Martin Turkey, Türkiye’deki Tek “Rapide AMR”ı Gururla Sunar!

İngiliz lüks spor araba üreticisi Aston Martin’in yetkili ve resmi distribütörü Aston Martin Turkey’de ise dünyada sırf 210 adet ile hudutlu olan “Rapide AMR”ı yakından görebilirsiniz! D&D Motorlu Araçlar İdare Heyeti Lideri Nevzat Kaya, yarış grubuna layık dört kapılı “Rapide AMR”ın Aston Martin Turkey İstanbul Yeniköy’deki Showroom’unda sergilendiğini müjdeliyor:

“Aston Martin Turkey olarak Rapide AMR’dan 1 adet de bizim stoğumuzda var. Araç, Onyx Black renginde. Dünyadaki 210 adet hudutlu üretim araçtan birini Aston Martin Turkey Yeniköy Showroom’unda görücüye çıkarmaktan memnunuz. Türk koleksiyonerlerin beğenisine sunuyoruz. Türkiye’deki tek, ‘Onyx Black’ rengindeki ‘Rapide AMR’ı gelip yakından görebilirsiniz.”

Tam bir yol canavarı olmaya aday Aston Martin Rapide AMR ile tanışmaya hazır mısınız!

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı