Asya Şampiyonlar Ligi 2022 Sezonu D-Smart ve D-Smart Go’da Başlıyor

Dünyanın sporunu evlerinize getiren D-Smart, Asya kıtasının en önemli futbol turnuvası olan Şampiyonlar Ligi grup maçlarını Ramazan ayı boyunca canlı yayınlayacak. Grup aşamasında oynanacak 120 karşılaşma D-Smart Spor Kanalları ve D-Smart GO’dan canlı yayınlanacak.

Batı Grubu maçlarında heyecan 7 Nisan Perşembe günü başlarken, bu grubun tüm maçları Suudi Arabistan’da oynanacak. 20.15 ve 23.15 seanslarındaki tüm karşılaşmalar canlı yayınla ekrana gelecek.

Doğu Grubu karşılaşmaları ise 15 Nisan Cuma günü start alacak. Saat 12.00, 14.00 ve 17.00 seanslarında oynanacak tüm karşılaşmalar naklen yayınlanacak.

İşte Asya Şampiyonlar Ligi’nde Batı Grubunda ilk haftanın maç yayın programı;

7 NİSAN PERŞEMBE

20.15 ASYA ŞAMPİYONLAR LİGİ: FOOLAD – AL GHARAFA ( CANLI ) SPOR SMART 2

20.15 ASYA ŞAMPİYONLAR LİGİ: PAKHTAKOR – SEPAHAN ( CANLI ) SPOR SMART

23.15 ASYA ŞAMPİYONLAR LİGİ: AHAL – SHABAB AL AHLI ( CANLI ) SPOR SMART 2

23.15 ASYA ŞAMPİYONLAR LİGİ: AL DUHAIL – AL TAAWOUN ( CANLI ) SPOR SMART

8 NİSAN CUMA

20.15 ASYA ŞAMPİYONLAR LİGİ: AL SADD – AL NASAF ( CANLI ) SPOR SMART 2

20.15 ASYA ŞAMPİYONLAR LİGİ: ISTIKLOL – AL RAYYAN ( CANLI ) D-SMART GO 90. KANAL

20.15 ASYA ŞAMPİYONLAR LİGİ: MUMBAI CITY – AL SHABAB ( CANLI ) D-SMART GO 91. KANAL

23.15 ASYA ŞAMPİYONLAR LİGİ: AL HILAL – SHARJAH ( CANLI ) SPOR SMART 2

23.15 ASYA ŞAMPİYONLAR LİGİ: AL JAZIRA – AIR FORCE CLUB ( CANLI ) D-SMART GO 90. KANAL

23.15 ASYA ŞAMPİYONLAR LİGİ: AL WEHDAT – AL FAISALY ( CANLI ) D-SMART GO 91. KANAL

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı