Asya Verimlilik Organizasyonu, Verimliliğin Merkeziliğine olan desteğini sanal konferansla yineliyor

Verimliliğe bir övgü ve Elmas Jübilesini (60. yıl) kutlamak ismine APO, Japon Verimlilik Merkeziyle ortaklaşa 10 Haziran 2021 tarihinde sanal bir platform üzerinden Verimliliğin Merkeziliği Memleketler arası Konferansını düzenliyor.

Verimlilik, göreli olarak erken bir periyot olan 1776 yılında Adam Smith’in ünlü Ulusların Zenginliği isimli yapıtında merkezi bir yerde konumlandırıldı. Adam Smith’in yapıtından yüzyıllar sonra verimlilik kavramına karşı olan farkındalık artmaya devam ediyor.

Tokyo merkezli Asya Verimlilik Tertibi (APO), 60 yıldan beri Asya ve Pasifik bölgesinde bu mirası yaşatarak verimliliği tanıtmaktadır.

Japon Verimlilik Merkezi Lideri Yuzaburo Mogi konferansın açılışını yaptıktan sonra 2008 yılında İktisat Alanında Nobel Mükafatını kazanan Prof. Paul Krugman sanal açılış konuşmasını gerçekleştirecek.

Birinci olarak insan kaynakları uzmanları ve iş gücü ekonomistlerini içeren oturumlarda COVID-19 global salgınının getirdiği çok güçlü kurallar altında iktisatların ve işletmelerin dayanıklılığını etkileyen temel meseleler ele alınacak. Devamında ise verimlilik ve iş gücü kalitesine odaklanılacaktır.

İkinci panelde ise dijital teknolojiler ve yapay zeka alanlarında yaşanan gelişmelerden faydalanarak akıllı dönüşümler konuşulacak. ROC Dijital Bakanı Audrey Tang, bu oturumda konuşmacılardan birisi olarak evvelden kaydedilmiş konuşmasını gerçekleştirecek.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı