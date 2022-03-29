Ata Demirer Sultan ve Kaymakçı Usta Karakterlerine Hayat Verirken, Sete Neşe Kattı

Ünlü oyuncu ve komedyen Ata Demirer,

Algida Maraş Usulü “Bol Kaymak”

reklam filminde Sultan ve Kaymakçı Usta karakterlerine hayat verdi.

Sultan Ata tebdil-i kıyafetle halkın arasına karıştı.

Algida Maraş Usulü’nün yeni dondurması “Bol Kaymak” reklam filmi için kamera karşısına geçen ünlü oyuncu ve komedyen Ata Demirer, Sultan ve Kaymakçı Usta rollerine hayat verdi.

Filmde Sultan Ata ve yaveri iftar öncesi alışveriş yapmak için tebdil-i kıyafetle halkın arasına karışıyor. Karakter geçişlerinde ustalığını sergileyen ünlü oyuncu,Sultan rolünde saraylara layık bir kaymak satın almak istiyor. Kaymakçı Usta Ata ise, kaymağını överek, “saraylarda yok böyle kaymak” deyince, Sultan tebdil-i kıyafet olduğunu bile unutarak şaşkınlığını gizleyemiyor. Kaymakçı Usta’nın kaymağın alasını Algida Maraş Usulü “Bol Kaymak” için kullandığını söyleyince ortalık yatışıyor.

Ünlü dönem dizilerine de ev sahipliği yapan dev bir platoda, 1 haftalık yoğun bir hazırlık sürecinin ardından 2 günde çekilen filmde, figürasyon dahil 115 kişi rol aldı. Kendisi için hazırlanan 3 ayrı kostümle kamera karşısına geçen Ata Demirer, adeta gerçek bir sultan edasıyla tüm sete neşe kattı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı