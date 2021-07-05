Ata Gayrimenkul, kar dağıtmayacak

Cet Gayrimenkul Yatırım Paydaşlığı A.Ş, kar dağıtımı yapmayacak.
Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şunlar aktarıldı:
”Şirketimizin 2020 yılı faaliyetleri sonucunda 01.01.2020-31.12.2020 hesap devrine ilişkin Sermaye Piyasası Konseyi’nin II-14.1 sayılı bildiri kararlarına uygun olarak hazırlanan bağımsız kontrolden geçmiş finansal tablolarında 1.056.348 TL, Vergi Yöntem Kanunu’na nazaran tutulan yasal kayıtlarımızda ise 7.028.494,16 TL devir ziyanı gerçekleşmiştir. Şirketin SPK mevzuatına nazaran hesaplanan 1.056.348 TL periyot ziyanı ile yasal kayıtlara nazaran hesaplanan 7.028.494,16 TL fiyatındaki periyot ziyanının geçmiş yıl zararlarına alınmasına, dağıtılabilir kar bulunmadığından, kar dağıtımı yapılmamasına ait teklifin genel heyetin onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.”
Hibya Haber Ajansı