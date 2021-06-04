Atakule Gayrimenkul’de bedelli sermaye artırımı

Atakule Gayrimenkul Yatırım İştiraki A.Ş’nin bedelli sermaye artırımına ait SPK başvurusu onaylandı.
Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, ”Şirketimizin 300.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 231.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 32.340.000 TL nakit olarak (%14,00 oranında) artırılarak 263.340.000 TL’ye çıkarılması sürecinde Sermaye Piyasası Konseyi’nin 27.05.2021 tarih ve 27/808 sayılı toplantısında onaylanmış olan izahname 01.06.2021 tarihinde şirketimize teslim edilmiştir.” tabiri kullanıldı.
Hibya Haber Ajansı