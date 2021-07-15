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Ana Sayfa Ekonomi 15 Temmuz 2021 14 Görüntüleme

Atakule Gayrimenkul’de kalan payların satışı

Atakule Gayrimenkul’de kalan payların satışı

Atakule Gayrimenkul Yatırım İştiraki A.Ş’nin kalan hisselerin satışı tamamlandı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, ”Şirketimizin 23.06.2021 tarihli tasarruf sahiplerine satış duyurusu ile yeni hisse alma haklarının kullanılmasından sonra kalan 104.125,364 TL nominal bedelli hisselerin 28-29.06.2021 tarihlerinde BİAŞ Birincil Piyasada halka arz edileceğini KAP’ta duyurmuştuk. Birincil piyasada gerçekleşen halka arz süreçleri kapsamında, yeni hisse alma hakkı kullanımı sonrası kalan hisselerin tamamı 28.06.2021 tarihinde satılmıştır.” denildi.
 

Hibya Haber Ajansı

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