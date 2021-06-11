Merko Gıda’da tahsisli sermaye artışı tamamlandı

Merko Gıda’da tahsisli sermaye artışı tamamlandı

 Merko Besin Sanayi ve Ticaret A.Ş'de tahsisli sermaye artışı tamamlandı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na
Ana Sayfa Ekonomi 11 Haziran 2021 12 Görüntüleme

Atakule Gayrimenkul’de yeni pay alma hakkı kullanım tarihleri

Atakule Gayrimenkul’de yeni pay alma hakkı kullanım tarihleri

Atakule Gayrimenkul Yatırım İştiraki A.Ş’de bedelli sermaye artırımı sürecinde yeni hisse alma hakkı kullanım tarihleri belirlendi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

”Şirketimizin 300.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 231.000.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayenin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %14,00 oranında arttırılarak 263.340.000 Türk Lirası’na çıkarılması sürecinde ihraç edilecek olan 32.340.000 Türk Lirası fiyatındaki nominal pahalı hisselere ait izahnamenin onaylandığı, Sermaye Piyasası Konseyi’nin (SPK) 31.05.2021 tarih ve E-12233903-340.05.05-6710 sayılı yazısı ile şirketimize bildirilmiştir.
Hisse sahiplerimizin ellerindeki hisselerin % 14,00’ü oranında yeni hisse alma hakkı bulunmaktadır. Yeni hisse alma hakları izahnamede belirtilen temellere uygun olarak 07.06.2021 ila 22.06.2021 tarihleri ortasında 15 gün mühletle kullandırılacaktır. Yeni hisse alma hakları kullanımında 1 hissenin nominal kıymeti 0,01 Türk Lirası olup, 1 lot (100 adet) hisse nominal bedeli olan 1,00 Türk Lirası üzerinden satışa arz edilecektir. Yeni hisse alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan hisseler 2 iş günü müddetle nominal kıymetten düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş birincil piyasada oluşacak fiyattan halka arz edilecektir.”

Hibya Haber Ajansı

Etiketler:

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Benzer Haberler

İlginizi çekebilir

Batısöke’de döner fırın 1 durdu

Batısöke’de döner fırın 1 durdu