Atasun Optik’e “Social Media Awards”den Gümüş Ödül

Bölümünün öncülerinden Atasun Optik, toplumsal medya alanında başarılı performansların ödüllendirildiği “Social Media Awards Turkey 2021”de “Veri Analitiği – Aksesuar” kategorisinde gümüş ödül almaya hak kazandı.

Atasun Optik, BoomSonar ve Marketing Türkiye iş birliğiyle hayata geçirilen ve markaların toplumsal medya performanslarını pahalandıran “Social Media Awards Turkey”de” Data Analitiği – Aksesuar” kategorisinde gümüş mükafata layık görüldü. Bu sene beşincisi düzenlenen “Social Media Awards Turkey”e çok sayıda daldan markanın dijitalde yayınlanan çalışmaları katıldı.

Dijital alandaki projeleriyle peş peşe ödül almaktan memnunluk duyduklarını belirten Atasun Optik CEO’su Nihat Aydın şu değerlendirmelerde bulundu: “Günümüzde markalar için muvaffakiyetin yolu, baş döndürücü bir süratle ilerleyen teknolojiyi yakından takip etmekten, dijital kanalları yenilikçi bir formda kullanmaktan ve datayı faal bir formda işlemekten geçiyor. “Social Media Awards Turkey”de aldığımız ödül de bu bağlamda Atasun Optik olarak gerçek yolda olduğumuzun bir göstergesi. Bu başarıda emeği geçen tüm çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza ve bedelli heyet üyelerine teşekkürlerimi sunuyorum.”

Deloitte Türkiye’nin, uzmanlığıyla tüm kıymetlendirme süreçlerinde yer aldığı “Social Media Awards Turkey”de 1 Nisan 2020-1 Nisan 2021 tarihleri ortasında dijitalde yayınlanan çalışmalar değerlendirildi. Müsabakanın ödüllendirme sistemi ise; “Jüri Ödülleri”, “Veri Analitiği Ödülleri” ve “Grand Prix” olmak üzere üç kısımdan oluştu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı