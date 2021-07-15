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Ana Sayfa Ekonomi, Son Dakika 15 Temmuz 2021 12 Görüntüleme

Atasun Optik’ten dünyaca ünlü markalarda indirim kampanyası

Atasun Optik’ten dünyaca ünlü markalarda indirim kampanyası

Atasun Optik, birbirinden şık dizaynlarıyla bu yaz yanınızdan ayırmayacağınız Osse, Mustang, Polaroid ve Prive Revaux markalı güneş gözlüklerinde avantajlı bir kampanya sunuyor.

Güzel görme ve görünmeyi herkese ulaştırma misyonuyla hareket eden Atasun Optik, orijinal kampanyasıyla dünyaca ünlü markaları avantajlı fiyatlarla buluşturuyor. Kampanya dahilinde 28 Haziran- 11 Temmuz 2021 tarihleri ortasında Atasun Optik’lerden, www.atasunoptik.com.tr ve Atasun Optik taşınabilir uygulaması üzerinden yapılacak olan, fırsat ve outlet reyonu dışındaki Osse, Mustang, Polaroid ve Prive Revaux markalı tüm güneş gözlüklerinde mevcut net yüzde 50 indirimlere ek, sepette yüzde 20 indirim sunuluyor*.

Osse’nin pastel tonlara sahip güneş gözlükleri sade bir şıklığı tercih edenlerin tamamlayıcısı oluyor. Güneş gözlüğünde klasikten şaşmayan birebir vakitte kullanışlı eserler arayan erkekler için ise Mustang’in çift köprülü güneş gözlüğü modelleri dikkat çekiyor.

Üslubunu renklendirmek isteyenler için Prive Revaux’da renkli çerçeveli güneş gözlükleri, ihtişamlı bir görünüm yakalamak isteyenler için ise çekik ve büyük çerçeveli modeller yer alıyor. Minikleri unutmayan Atasun Optik’in kampanyasında, Polaroid markasının yetişkin güneş gözlüklerinin yanı sıra Polaroid Kids’in rengarenk güneş gözlüklerinde de indirim fırsatı bulunuyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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