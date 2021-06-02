“Atatürk’e hakaret vatan hainliğidir”

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Kurucu Genel Sekreter Yardımcısı Av. Muzaffer İstek Nerse, Ayasofya merasiminde Atatürk’e lanet okuyan imama reaksiyon gösterdi.

Ayasofya’daki merasimde imam, “Onlardan daha zalim, daha kâfir kim olabilir. Ya Rabbi, o zihniyetin bir daha bu ümmetin başına gelmesini mukadder buyurma” diyerek Ayasofya’yı müzeye çevirenlere lanet okudu.

“Aziz Atatürk’e Lanet Değil, Rahmet Okunur”

TDP Kurucu Genel Sekreter Yardımcısı Av. Muzaffer İstek Nerse, bahse ait açıklamada bulundu. Nerse, ” Türkiye Cumhuriyeti’nin banisi, birinci Cumhurbaşkanımız, istiklal çabamızın başkanı ve Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, bu topraklarda lanet okuyacak bir hayâsız ve hamiyetsiz şimdi anasından doğmamıştır. Atatürk’e hakaret ve hıyanet vatan hainliğidir. Aziz Atatürk’e lanet değil, rahmet okunur, dua edilir, minnet, şükran hisleriyle saygıdeğer anısı yâd edilip emanetlerine sahip çıkılır. Hiç kuşku yok ki, İstanbul’u fetheden yüksek iman kadar işgalden kurtaran süper irade de kıymetlidir, yok sayılması düşünülemeyecektir. Şayet Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif’ten ezanlar yükselip tevhid inancımızın sancağı dalgalanıyorsa bunun gurur payesi hem Fatih Sultan Mehmet Han hem de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tedir” diye konuştu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı