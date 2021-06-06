Atatürk’e Kafir Diyen Kafirdir

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Sözcüsü Emre Polat Ayasofya’da Atatürk’e hakaret edilmesine reaksiyon gösterdi.

Basın açıklaması yapan Polat, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan her ay maaşını tıkır tıkır alan bir hadsiz, çıkmış yeniden Mustafa Kemal Atatürk’ün işgalden kurtarıp bizlere armağan ettiği Ayasofya kürsüsünden içindeki kini kusuyor, Mustafa Kemal Atatürk’e lanet okuyor. Kendini imam zanneden bu müsveddeyi elbette ki muhatap almıyoruz. O müsveddenin Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e karşı genetik kodlarında bir asırdır büyütülen intikam ve düşmanlığın sebeplerini de çok ancak çok âlâ biliyoruz.” dedi.

“Hakarete sessiz kalınması kabul edilemez”

“Başta sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere, Meclis Lideri, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Diyanet İşleri Başkanı’nın bu hezeyana şahitlik edip sessiz kalmasını asla kabul etmiyoruz” tabirlerini kullanan BTP Sözcüsü Polat, “Böyle bir hadsizin, Mustafa Kemal Atatürk’ün düşman işgalinden kurtardığı Ayasofya’da kürsüye çıkartılmasından tutun da sonrasında tek satır açıklama yapılmamasının milletimizin vicdanında açtığı derin yaranın bilinmesini istiyoruz” biçiminde konuştu.

“Ayasofya’yı işgalden kurtaran Atatürk’tür”

Atatürk’e hakarete sessiz kalınmasının asla kabul edilemeyeceğini belirten Polat, “Ayasofya, Fatih Sultan Mehmet ile İslam dünyasına kazandırılmış lakin Birinci Dünya Savaşı ile tekrar Haçlı tarafından işgal edilmiştir. Ayasofya ile bir arada tüm yurdu düşman işgalinden kurtaran Fatih Mustafa Kemal Atatürk’tür. Ayasofya’yı zincirlerinden kurtaran başkan Mustafa Kemal Atatürk’tür. Tarih bu türlü alçak, kendini imam zanneden müsveddelerle doludur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni işgalden kurtarırken de, yeni devletimizi kurarken de vatan hainleriyle çaba etmişti. Onların da en değerli özelliği tıpkı Muaviye üzere mızraklarının ucuna ayet-i kerimeleri yerleştirmeleri değil miydi?”

“Prof. Dr. Haydar Baş Atatürk’ün pak soyunu ortaya koydu”

Açıklamasında, “Ölçümüz pek nettir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e kafir diyen kafirdir. Hem dini hem de ulusal şuurumuza nazaran kafirdir.” Biçiminde dikkat cazibeli bir çıkış yapan Polat şöyle devam etti, “Bunu biz söylemiyoruz, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV) söylüyor. Şöyle diyor, “Bir adam din kardeşine, ey kâfir derse, bu kelam ikisinden birine döner. Şayet bu türlü denilen kişi söylenildiği üzere ise kelam doğrudur; yerini bulmuş olur. Aksi takdirde bu kelam söyleyene geri döner.” (Buhârî, Müslim, Îmân 111. Tirmizî, Îmân 16) Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün imanından kimsenin kuşkusu yok. Merhum Genel Liderimiz Prof. Dr. Haydar Baş hocamız bin sayfalık bir eser kaleme alarak, Mustafa Kemal Atatürk’ün pak soyunu tüm çıplaklığıyla ortaya koydu. O’nun soyu Ehl-i Beyt’e dayanan tertemiz bir soy. O’nun İslam’a olan hizmetlerini, nasıl dindar bir aileden geldiğini tek tek evraklarıyla anlattı.”

Atatürk bugün yaşasaydı o imama ne sıkıntısı?

“Prof. Dr. Haydar Baş Atatürk’ün nasıl bir müfessir olduğunu, Kuran Kerim’i nasıl ezbere okuduğunu tüm dünyaya ilan etti” diyen Polat , “Atatürk bugün hayatta olsa, tıpkı kendi devrinde yaptığını yapar ve imam müsveddesini çağırır ve sıkıntısı ki, şu ayeti oku bakayım. Evvel kıraatına bakar yanlışı varsa düzeltirdi. Akabinde artık tefsir et bakalım bu ayeti sıkıntısı. İşte orada bu imam müsveddesinin gerçek yüzü açığa çıkardı. Neden zira istismar ettiği ayetin, Bakara 114. ayetin son kısmı onu titretirdi. Şark kurnazı müsvedde ayetin birinci kısmını verip son kısmı vermiyor. Zira ayetin son kısmı şöyle diyor, “Onlara dünyada bir rezillik, âhirette de büyük bir azap vardır.” Mustafa Kemal Atatürk’ün dünyada nasıl bir hayat yaşadığı ortada. Son nefesine kadar huzur içinde ve el üstünde tutulan bir hayat yaşadı. Ancak bu müsveddelerin hem dünyaları hem de ahiretlerinin nasıl olacağını Allah bilir. Bu mevzuyu Genel Liderimiz Hüseyin Baş’ın şu cümlesiyle bitirelim. “Ayasofya Cami imamları üzerinden denenen şeyin farkındayız! Bu ucuz oyunlarla Türk Milleti ile üzerinde özgürce ibadetimizi yaptığımız bu toprakları bize bırakan Atatürk’ümüzün ortasını açamayacaksınız. O oyuncağı Prof. Dr. Haydar Baş elinizden aldı.” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı