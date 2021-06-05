Atiye 3. ve final sezonuyla 17 Haziran’da sadece Netflix’te

Soyunun izlerini takip eden Atiye, bizi Göbeklitepe’nin sırrına götürecek ve bu sır, dünyanın geleceğini belirleyecek…
- Dünyanın cümbüş odaklı önder yayın hizmeti Netflix’in merakla takip edilen dizisi “Atiye” 3. dönemi ile Haziran’da izleyiciyle buluşacak. Atiye’nin Göbeklitepe’de başlayan gizemli seyahati Kapadokya ve Mardin üzere tarihe rehberlik eden bölgelerin akabinde yeniden Göbeklitepe’de son bulacak.
- Yaratıcılığını Onur Güvenatam’ın, yapımcılığını Pelin Ekinci Kaya’nın üstlendiği, Atasay Koç ve Cansu Çoban’ın birlikte kaleme aldığı Atiye son döneminde direktör koltuğunu ise Burcu Alptekin ve Gökhan Tiryaki paylaşıyor.
- Başrollerini Beren Saat ve Mehmet Günsür’ün paylaştığı, oyuncu takımında Metin Akdülger, Melisa Şenolsun, Başak Köklükaya, Tim Seyfi, Civan Canova, Meral Çetinkaya üzere kıymetli isimlerin yer aldığı dizinin final dönemine ise başta Selma Ergeç, Senan Kara ve Lara Tonka olmak üzere birbirinden başarılı isimler katıldı.
- Final dönem konusu: Bugüne kadar çıktıkları seyahatlerde kendilerini keşfetmeyi başaran Atiye (Beren Saat) ve Erhan’ı (Mehmet Günsür) artık çok daha sıkıntı bir serüven bekliyor. Çiftin, geçmişlerine ilişkin tüm sırlara sahip kızları Aden kayıptır. Sekiz yıldır kızlarına ulaşmaya çalışan Atiye ve Erhan yıllar sonra onun izini bulurlar. Karanlık güçler dehşetli planları için Aden’den faydalanmayı isterken kızına ulaşmaya çalışan Atiye ise, hem onu hem de dünyayı kurtarmak zorundadır. Kızlarının rehberliğinde yeni bir maceraya atılan Atiye ve Erhan geçmiş ve geleceğin tüm sırlarını birlikte çözmeye çalışacaklardır.
- Atiye, 3. ve final dönemiyle 17 Haziran 2021’de tüm dünyayla birebir anda yalnızca Netflix’te yayınlanacak.
Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı