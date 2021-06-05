Atiye 3. ve final sezonuyla 17 Haziran’da sadece Netflix’te

Final dönem konusu:

Bugüne kadar çıktıkları seyahatlerde kendilerini keşfetmeyi başaran Atiye (Beren Saat) ve Erhan’ı (Mehmet Günsür) artık çok daha sıkıntı bir serüven bekliyor. Çiftin, geçmişlerine ilişkin tüm sırlara sahip kızları Aden kayıptır. Sekiz yıldır kızlarına ulaşmaya çalışan Atiye ve Erhan yıllar sonra onun izini bulurlar. Karanlık güçler dehşetli planları için Aden’den faydalanmayı isterken kızına ulaşmaya çalışan Atiye ise, hem onu hem de dünyayı kurtarmak zorundadır. Kızlarının rehberliğinde yeni bir maceraya atılan Atiye ve Erhan geçmiş ve geleceğin tüm sırlarını birlikte çözmeye çalışacaklardır.