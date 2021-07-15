Atlas Copco ISO 22000 sertifikası alan ilk kompresör üreticisi oldu

Son yıllarda yiyecek ve içecek kesimindeki en değerli kalite standartlarından biri haline gelen ISO 22000, besin zincirinde çiftlikten tabağa tüm kurumları kapsıyor. Bir kompresör üreticisi için sıra dışı sayılacak bu sertifikayı alan birinci kompresör üreticisi olan Atlas Copco Kompresör Tekniği, besin ve içecek bölümleri için kritik değer taşıyan bu sertifika ile besin bölümüne eser ve eser geliştirme süreçleri için sağlam basınçlı hava sunuyor olacak.

Süratli nüfus artışına paralel olarak artan kaliteli besin muhtaçlığı, besin standartlarının düzenlenmesine ve ehemmiyet kazanmasının ana nedeni oldu. ISO 22000 sertifikası, yiyecek içecek sanayisindeki en değerli milletlerarası kalite standardı durumunda. Günümüzde yiyecek içecek üretimi yapan tesislerin, ISO 22000 dokümanına sahip olmaları ve koruma etmeleri gerekmekte. Atlas Copco Kompresör Tekniği, yeme içme dallarında faaliyet gösteren müşterilerinin elini güçlendirmek için, kompresör üreticisi olarak ISO 22000 sertifikası alan birinci şirket oldu.

Pak havada standart yükseldi

Atlas Copco Kompresör Tekniği, “TÜV Rheinland” onaylı “Class 0” sertifikası ile pak hava üreten birinci şirket olma unvanını taşıyor. Bu standart, yağsız kompresörlerin hiçbir formda yağ ‘aerosolleri’ ve buharları içermeyen pak hava üretebileceğini gösteren tahliller sonucunda hayata geçirmişti. Atlas Copco Kompresör Tekniği, ISO 22000 sertifikasını da alarak pak hava standartlarını bir üst düzeye taşıdı. Basınçlı havanın son esere temas eden ve hatta eserin faal bir modülünü oluşturan birçok uygulamada kullanılması nedeniyle, besin dalı için son derece bedelli olan bu sertifikayı alan şirket, müşterilerinin eser ve eser geliştirme süreçleri için muteber bir basınçlı hava üreticisi olduğunu milletlerarası standartlarda belgelemiş oldu.

Yiyecek içecek kesimine sunulan avantajlar

Atlas Copco Kompresör Tekniği, ISO 22000 sertifikası sayesinde, yiyecek içecek kesiminde faaliyet gösteren müşterilerine, üretim ekipmanlarının en temel modüllerinden biri olan basınçlı pak havanın denetimi, pak ve inançlı bir ortamda tasarlandığı ve birleştiğine dair milletlerarası garanti vermiş olacak. Önümüzdeki periyotlarda yiyecek içecek dalında faaliyet gösteren işletmeler, sağladığı avantajlar nedeniyle ISO 22000 sertifikasını tedarik zincirinde bulunan kurumlardan talep etmeye başlayacak.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı