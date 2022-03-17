Van Shopping Fest Kapsamında Dengbêj Sahne Aldı

Van Shopping Fest Kapsamında Dengbêj Sahne Aldı

 Van’da Shopping Fest alışveriş günleri kapsamında ‘Dengbêj ve Kaside’ programı düzenlendi. Van Büyükşehi
Ana Sayfa Ekonomi 17 Mart 2022 22 Görüntüleme

Atomflot Fsue İçin İnşa Edilen Yüzer Limanin Keel Laying Töreni Düzenlendi

Atomflot Fsue İçin İnşa Edilen Yüzer Limanin Keel Laying Töreni Düzenlendi

Kuzey Star Shipyard Denizcilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin İstanbul’daki iskelesi, Project 22220 evrensel nükleer buzkıranlar için inşa edilen yüzer limanın keel laying (gemi omurgasının kızağa koyulması) törenine ev sahipliği yaptı. Etkinliğe, Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom bünyesinde faaliyet gösteren Atomflot FSUE’nin temsilcileri katıldı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Atomflot Genel Müdürü Mustafa Kaşka, “Yüzer limanın inşası zamanında gerçekleşiyor. Türk gemi yapımcılarının mesleki yeterliliği tartışma götürmez. İnşaat takvimine sıkı sıkıya bağlı kalmak bizim için çok önemli. Yüzer liman, Proje 22220 nükleer buz kırıcılarının bakımı için kıyı altyapısının önemli bir unsurunu teşkil ediyor” dedi.

Anlaşma şartları uyarıca inşaat, yüzer limanın Murmansk Limanı’na teslimi de dahil olmak üzere 29 ay sürecek.

Atomflot FSUE ile Türkiye Kuzey Star Shipyard Denizcilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi arasında yüzer liman inşa edilmesini öngören anlaşma, 7 Haziran 2021’de imzalanmıştı.

Satın alma prosedürü anlaşma uyarınca, Rusya Federasyonu’nun 223-FZ sayılı “Belirli Türdeki Tüzel Kişiliklerin Mal, İş, Hizmetlerin Satın Alınması Hakkında” Federal Kanun çerçevesinde ve Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom Birleşik sanayi satın alma standartlarına uygun olarak gerçekleştirildi. Sözleşme değeri 4 milyar 981 milyon rubleyi, yani yaklaşık 46 milyon dolara yakın bir tutarı bulan bulan anlaşmanın satın alma sonuçlarını özetleme protokolü 27 Mayıs 2021 tarihinde yayınlanmıştı.

30 bin ton yük kaldırma kapasitesine sahip inşa halindeki yüzer liman, 220 metre uzunluğunda ve 48 metre genişliğinde olacak. Kızak güvertesi boyunca en az 200 metre uzunluğa ve 6 metre duba yüksekliğine sahip olacak yüzer limanda 30 kişi görev yapabilecek.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Benzer Haberler

İlginizi çekebilir

Arçelik iş birliğiyle TCL markalı akıllı telefonlarını Türkiye’de üretmeye başladı

Arçelik iş birliğiyle TCL markalı akıllı telefonlarını Türkiye’de üretmeye başladı