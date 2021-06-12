ATP payları BİST’te işleme açıldı

Türkiye yazılım dalının önde gelen şirketlerinden ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş. (ATP) hisseleri Borsa İstanbul’da sürece açıldı.

Sermaye artırımı yoluyla yapılan halka arzda 27-28 Mayıs 2021 tarihlerinde 24,00 TL’den satışa sunulan 7.500.000 TL nominal bedelli hisselerin tamamının satışı sonucunda halka arz büyüklüğü 180 milyon TL, halka açıklık oranı da yüzde 20 olarak gerçekleşti. Halka arza bilhassa kurumsal yatırımcıların ilgisi 4,7 kat talep ile ağır olurken, dağıtım sonucunda hisselerin yüzde 64’ü ferdî yatırımcılara, yüzde 36’sı da kurumsal yatırımcılara tahsis edildi.

ATP hisselerinin sürece görmeye başlaması nedeni ile bir açıklama yapan ATP CEO’su Ümit Cinali şunları söyledi: “Dünyanın dinamik ve büyüyen borsalarından biri olan Borsa İstanbul’da yer almaktan gurur ve memnunluk duyuyoruz. Başarılı bir halka arz sürecini tamamladık.Türkiye’den dünya markaları çıkartan ATP, memleketler arası pazarlardaki hissesini artırmayı hedeflemekte ve ülkemizin global yazılım teknolojileri bölümünde büyümesine katkıda bulunmaktadır. Halka arzımız ardından amaçlarımıza hakikat daha güçlü bir halde ilerleyeceğiz. Bize güvenen hissedarlarımız ve yatırımcılar için kıymet yaratmaya devam edeceğiz.”dedi.

Hibya Haber Ajansı