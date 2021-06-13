ATP Payları BİST’te işleme açıldı…

Halka arz süarecini muvaffakiyetle tamamlayan ATP hisseleri Borsa İstanbul’da ATATP koduyla bugün süreç görmeye başladı.

Türkiye yazılım bölümünün önde gelen şirketlerinden ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş. (ATP) hisseleri Borsa İstanbul’da sürece açıldı.

Sermaye artırımı yoluyla yapılan halka arzda 27-28 Mayıs 2021 tarihlerinde 24,00 TL’den satışa sunulan 7.500.000 TL nominal pahalı hisselerin tamamının satışı sonucunda halka arz büyüklüğü 180 milyon TL, halka açıklık oranı da yüzde 20 olarak gerçekleşti. Halka arza bilhassa kurumsal yatırımcıların ilgisi 4,7 kat talep ile ağır olurken, dağıtım sonucunda hisselerin yüzde 64’ü kişisel yatırımcılara, yüzde 36’sı da kurumsal yatırımcılara tahsis edildi.

ATP hisselerinin sürece görmeye başlaması nedeni ile bir açıklama yapan ATP CEO’su Ümit Cinali şunları söyledi:

“Dünyanın dinamik ve büyüyen borsalarından biri olan Borsa İstanbul’da yer almaktan gurur ve memnunluk duyuyoruz. Başarılı bir halka arz sürecini tamamladık.Türkiye’den dünya markaları çıkartan ATP, memleketler arası pazarlardaki hissesini artırmayı hedeflemekte ve ülkemizin global yazılım teknolojileri dalında büyümesine katkıda bulunmaktadır. Halka arzımız ardından amaçlarımıza gerçek daha güçlü bir biçimde ilerleyeceğiz. Bize güvenen hissedarlarımız ve yatırımcılar için paha yaratmaya devam edeceğiz.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı