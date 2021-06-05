Atp paylarının halka arzı başarıyla tamamlandı

Türkiye yazılım dalında dünya markaları çıkartan ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş. (ATP) hisselerinin halka arzı muvaffakiyetle tamamlandı. Sermaye artırımı yoluyla gerçekleşen halka arzda 27-28 Mayıs 2021 tarihlerinde 24,00 TL’den satışa sunulan 7.500.000 TL nominal bedelli hisselerin tamamının satışı sonucunda halka arz büyüklüğü 180 milyon TL olarak gerçekleşti.

Halka arza bilhassa kurumsal yatırımcıların ilgisi 4,7 kat talep ile ağır oldu. Dağıtım sonucunda hisselerin yüzde 64’ü kişisel yatırımcılara, yüzde 36’sı da kurumsal yatırımcılara tahsis edildi.

ATP hisseleri 4 Haziran Cuma günü BİST’te düzenlenecek gong merasimiyle Ana Pazar’da süreç görmeye başlayacak.

“Yeni atılımlar yapmak için değerli kaynak elde ettik”

ATP CEO’su Ümit Cinali halka arz sonucundan büyük memnunluk duyduklarını belirterek şöyle devam etti: “Yatırımcıların ilgisi ve teveccühü bize hakikat yolda olduğumuzu gösterdi. Markalarımızı geliştirmek ve milletlerarası pazarlardaki hissemizi artırmak, yeni atılımlar yapmak için kıymetli bir kaynak elde ettik. Türkiye için, hissedarlarımız için paha yaratacak atılımlar gerçekleştireceğiz. Başarılı geçen halka arz sürecimiz için SPK ve Borsa İstanbul yetkililerine, konsorsiyum önderlerimiz İş Yatırım ve Cet Yatırım ile birlikte tüm konsorsiyum üyelerimize ve bize güvenen tüm yatırımcılarımıza teşekkür ederiz.”dedi.

Hibya Haber Ajansı