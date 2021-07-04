ATP ve BUPA Acıbadem Sigorta’dan çalışan yan haklarını esneten platform!

ATP ve BUPA Acıbadem Sigorta işbirliği ile hayat bulan senCard Esnek Yan Haklar Platformu, çalışanların diledikleri yan hakkı seçmelerine imkan tanıyor.

İnsan Kaynakları departmanları tarafından yönetilen platform, çalışana servis hakkını satıp kendi aracına akaryakıt alma opsiyonundan, spor salonu üyeliği yahut market çekine kadar onlarca ayrıcalıktan dilediğini seçme fırsatı sunuluyor.

Türkiye’nin küresel markaların ardındaki gücü ve yazılım kesiminin önde gelen şirketlerinden ATP ve sıhhat sigortası bölümünün önde gelen şirketlerinden BUPA Acıbadem Sigorta A.Ş. (Acıbadem Sigorta) ortasında gerçekleştirilen işbirliği ile şirketlerin çalışanlara sundukları yan hakları yönetebilmelerini sağlayan ve çalışanların yan haklarını diledikleri üzere seçmelerine imkan tanıyan senCard Esnek Yan Haklar Platformu geliştirilerek kullanıma sunulmaya başlandı.

Sistem dizaynını ve teknoloji altyapısını ATP’nin gerçekleştirdiği, BUPA Acıbadem Sigorta’nın iş geliştirme, pazarlama, geniş müşteri portföyü kapsamında satış ve kullanıcı takviyesini sağladığı platform, şirketlerin çalışanlara sağladıkları yan hakların idaresini kolaylaştırırken, çalışanlara da kendi gereksinimlerine nazaran yan haklarını seçme imkanı tanıyor. Şirketlerin İnsan Kaynakları departmanları tarafından yönetilecek ve çalışanlar tarafından kullanılacak olan senCard Esnek Yan Haklar Platformu sayesinde şirketler ve çalışanlar yan hakların toplam kıymetini görme imkanına kavuşacak, yan hakların sayısı artabilecek ve çeşitlendirilebilecekler.

Hayata geçirilen yeni platforma dair değerlendirmelerde bulunan ATP CEO’su Ümit Cinali, şunları söyledi: “BUPA Acıbadem Sigorta ile bir arada hayata geçirdiğimiz senCard Esnek Yan Haklar Platformu sayesinde çalışanlara tanınan yan haklarda yeni bir periyodu başlattık. Cet Grubu’nun geçmiş deneyimlerinden de yararlanarak oluşturduğumuz platform sayesinde çalışanlar kendilerine verilen yan hakları seçme imkânına kavuşmuş olurken, yan hakların idare zorluklarını da ortadan kaldırmış oluyoruz. Şirketlere ve İnsan Kaynakları departmanlarına, çalışanlara sağlanan yan hakların en verimli biçimde yönetilebilmesi için çok güçlü bir araç geliştirdiğimizi söyleyebilirim. Çalışanlar, şirketin sağladığı limitler çerçevesinde platformda sunulan pazaryeri üzerinden spor salonu üyeliğinden kreşe, market çekinden kendi aracına akaryakıt alma seçeneğine kadar birçok yan hakkı alıp satabiliyor olacaklar. Çalışanlar yalnızca fiyatlarını değil tıpkı vakitte şirketinin kendilerine sağladığı toplam yan hakların ne kadar olduğunu görüyor olacaklar. Platformun çalışan bağlılığı üzerinde de değerli bir düzgünleşme sağlayacaktır.”

Acıbadem Sigorta iş paydaşlığı ve senCard Esnek Yan Haklar Platformu ile büyük potansiyele sahip yeni bir pazara girdiklerini ve kuvvetli bir satış kanalı üzerinden müşterilere ulaşılacağını belirten Ümit Cinali, “Amacımız, öbür teknolojilerimizde olduğu üzere bu platformun da küresel pazarlara taşınması ve Türkiye’de geliştirdiğimiz eserin dünyada da kullanılır hale getirmektir.” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı